Buscas trabajo, empieza el 2026 con empleo!

Montilla presenta en estos momentos distintas oportunidades laborales en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:

Alimentación Peninsular abre proceso de selección para cinco mozos de almacén

La empresa Alimentación Peninsular ha anunciado la búsqueda de cinco profesionales para reforzar su centro logístico en Montilla, ofreciendo una oportunidad de incorporación inmediata. El puesto implica la preparación de pedidos mediante sistemas avanzados de radiofrecuencia por voz y el manejo de carretillas preparadoras, además de supervisar el orden de los lineales y reportar posibles incidencias al responsable de turno.

Aunque el contrato inicial tiene como fin cubrir periodos de vacaciones, la compañía contempla la conversión a contrato indefinido según el desempeño y la disponibilidad de plazas fijas. Se requiere residencia cercana y se valora positivamente contar con el carné de carretillero, el certificado de manipulador de alimentos y experiencia previa en almacenes de gran distribución. Con una retribución anual situada entre los 17.000 y 18.000 euros brutos, esta oferta representa una excelente vía de acceso a una plantilla estable dentro del sector de la venta al por mayor cordobés.

Oferta de empleo publicada en InfoJobs

Convocatoria abierta en Montilla para operario de mantenimiento de áreas verdes

Se ha publicado una vacante laboral en el municipio de Montilla destinada a cubrir un puesto de ayudante de jardinería con carácter de permanencia. El profesional elegido asumirá la ejecución de diversas tareas de campo, tales como el recorte de setos, la limpieza de restos vegetales tras la poda, el desbroce de parcelas y la siega de praderas de césped. Además, será responsable del control de plagas mediante la aplicación de productos fitosanitarios, motivo por el cual se exige obligatoriamente disponer de la habilitación de nivel cualificado para su manipulación.

La propuesta consiste en una contratación indefinida a tiempo parcial, con una jornada efectiva de siete horas al día en horario matinal fijo. La compensación económica asciende a 1.230 euros brutos al mes, incluyendo el prorrateo de las pagas. Es indispensable poseer carné de conducir tipo B para gestionar los desplazamientos necesarios vinculados al servicio de conservación.

Oferta de empleo publicada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

Grupo TRIGO requiere un técnico de mediciones para un proyecto industrial

La compañía TRIGO, especialista en soluciones de calidad para el sector del transporte, ha abierto un proceso de selección en Montilla para incorporar a un técnico de mediciones en un proyecto de seis meses de duración. El profesional seleccionado trabajará de forma presencial en horario intensivo de mañana, de 7:00 a 15:00 horas, encargándose de verificar la precisión de piezas y componentes mediante el uso de calibres y flexómetros. Entre sus retos principales se encuentran la interpretación técnica de planos y la elaboración de informes detallados utilizando herramientas ofimáticas.

Se requiere contar con una formación de Grado Medio o Superior en Mecánica y acreditar al menos un año de experiencia en tareas similares de metrología básica. Esta posición ofrece la oportunidad de integrarse en una cultura corporativa enfocada en la excelencia y la seguridad, participando en procesos de validación técnica que aseguran los más altos estándares de rendimiento industrial antes del inicio de la campaña de 2026.

Oferta de empleo publicada por Linkedin

Abanti Multiservicios busca electricistas en Baena para proyectos nacionales

La empresa de construcción Abanti Multiservicios, S.L. ha emitido una convocatoria para incorporar a varios electricistas a su plantilla fija. El puesto requiere profesionales con plena disponibilidad para la movilidad geográfica, ya que los trabajos se desarrollarán en diversas obras repartidas por todo el territorio nacional.

Por motivos de logística operativa, la empresa busca candidatos que residan en Baena o en localidades próximas de la provincia de Córdoba. Se ofrece un contrato a tiempo completo con salario a convenir según la experiencia aportada. Es una opción idónea para técnicos especialistas que busquen estabilidad laboral dentro de una compañía con gran volumen de proyectos activos.

Oferta de empleo publicada en el portal Tablondeanuncios.com