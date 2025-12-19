Emplea-T impulsa más de 1.000 contrataciones en Córdoba con una inversión superior a los 16 millones de euros

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha hecho hoy balance del programa Emplea-T, una iniciativa puesta en marcha por la Consejería a finales del pasado año y que se ha convertido en una herramienta clave para la inserción laboral y el fomento de la contratación en la provincia de Córdoba.

“Estamos ante un programa fundamental porque se centra en crear empleo estable y en apoyar a quienes más dificultades tienen para acceder al mercado laboral”, ha señalado la responsable territorial, quien ha destacado que esta iniciativa ha impulsado más de 1.000 contrataciones en Córdoba gracias a ayudas que superan los 16 millones de euros.

El programa contempla incentivos a la contratación indefinida y en prácticas, con el objetivo de mejorar la estabilidad laboral y reforzar el tejido productivo. De las siete líneas que conforman Emplea-T, en esta primera fase se han convocado cuatro, siendo la línea 2 la que ha concentrado la mayor inversión.

Esta línea incentiva la segunda o sucesivas contrataciones indefinidas por parte de personas trabajadoras autónomas, así como cualquier contratación indefinida realizada por pymes a personas desempleadas menores de 30 años, desempleados de larga duración o mayores de 45 años. “La respuesta ha superado con creces las previsiones iniciales”, ha explicado Gálvez, “lo que llevó al Gobierno andaluz a ampliar el crédito desde los 4,7 millones iniciales hasta los 11,2 millones de euros, casi triplicando la dotación prevista”.

Gracias a este esfuerzo presupuestario se han superado las 800 contrataciones indefinidas en esta línea, destinándose más de seis millones y medio de euros adicionales a autónomos y pymes cordobesas. “Hemos adaptado los recursos a las necesidades reales para incentivar el máximo número de contrataciones posibles”, ha subrayado la delegada.

Las ayudas de esta línea oscilaban entre 15.000 euros para contratos indefinidos a jornada completa y 7.500 euros para jornada parcial, incrementándose en 2.000 y 1.000 euros respectivamente cuando la persona contratada es mujer. Según la delegada, “esto demuestra que el programa cumple con su objetivo de revitalizar el tejido productivo andaluz y dar respuesta a colectivos con mayores barreras de acceso al empleo, como jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad, desempleados de larga duración o mujeres en situación de vulnerabilidad”.

Junto a la línea 2, también se han desarrollado las líneas 1, 4 y 7, todas ellas financiadas con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 y transferencias finalistas del Estado, cubriéndose la totalidad de las solicitudes favorables presentadas.

La línea 1 ha incentivado la primera contratación indefinida realizada por autónomos, con ayudas de hasta 20.000 euros si la persona contratada es mujer. En Córdoba se han resuelto 49 contratos, con una inversión de 730.000 euros.

La línea 4, centrada en la contratación de personas con discapacidad, ha permitido formalizar 33 contratos, con ayudas de hasta 22.000 euros en el caso de mujeres, alcanzando una inversión de 540.500 euros en la provincia.

Por su parte, la línea 7, dirigida a corporaciones locales para la contratación de jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ha beneficiado a 164 jóvenes y ha contado con una inversión de 3,8 millones de euros, con la participación de 61 de los 77 municipios cordobeses. “En muchos casos ha supuesto la primera experiencia laboral para estos jóvenes y una mejora clara de su currículum”, ha resaltado Gálvez.

De cara a 2026, está previsto el lanzamiento de las tres líneas restantes del programa, con incentivos para la conversión de contratos parciales en completos, la contratación indefinida de personas procedentes del programa EPES y de beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para estas nuevas convocatorias se estima un presupuesto de 8,5 millones de euros en la provincia.

Como balance final, la responsable territorial ha concluido que “más de un millar de cordobeses han mejorado su vida gracias a Emplea-T, bien accediendo a un empleo estable o logrando su primera experiencia laboral, al tiempo que se ha reforzado la competitividad de nuestras pymes y autónomos”. Todo ello, ha añadido, “ha sido posible gracias al esfuerzo por aumentar el crédito disponible y poner a disposición del tejido empresarial cordobés casi 16,4 millones de euros en incentivos al empleo”.