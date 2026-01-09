ALMA Andalucía, empleabilidad europea para jóvenes en situación de vulnerabilidad

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha presentado el programa ALMA Andalucía, una iniciativa europea que el Servicio Andaluz de Empleo pone en marcha, destinada a jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren fuera del sistema educativo y del mercado laboral, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

Durante la rueda de prensa, la responsable territorial ha destacado que “ALMA no es un programa más, es una apuesta firme por rescatar el talento joven y evitar la cronificación de la desigualdad y la exclusión social”. El nombre del programa responde al significado de sus siglas en castellano: Aspirar, Aprender, Dominar y Lograr, “un recorrido pensado para devolver la confianza y las oportunidades a quienes más lo necesitan” ha incidido.

El programa ofrece itinerarios integrales de seis meses estructurados en tres fases. La primera se desarrollará en Andalucía e incluye formación intensiva, orientación personalizada, apoyo psicológico y sesiones de multiculturalidad, adaptadas a las necesidades de cada participante mediante un diagnóstico individual.

La segunda fase contempla prácticas profesionales no remuneradas en otros países de la Unión Europea, concretamente en Portugal, Italia, Alemania, Francia, Suecia, Polonia y Grecia. Esta experiencia, que representa al menos el 30% del proyecto, contará con refuerzo lingüístico y acompañamiento continuo por parte de las entidades receptoras.

Finalmente, una tercera fase de seguimiento permitirá, ya de regreso a Andalucía, orientar los aprendizajes adquiridos hacia la inserción laboral o la continuidad formativa mediante tutorías, prospección del mercado de trabajo y formación específica.

“No se trata solo de viajar, sino de aprender, ganar habilidades, reforzar la autoestima y volver a Andalucía con más herramientas para construir un proyecto de vida”, ha señalado Gálvez.

Las personas beneficiarias serán jóvenes inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el SAE y en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que además se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: desempleo de larga duración, baja cualificación, migración, riesgo de exclusión social, discapacidad, víctimas de violencia de género o personas perceptoras de rentas o prestaciones de inserción.

El programa está financiado por el Fondo Social Europeo Plus, con una dotación total de 15,6 millones de euros para los próximos tres años. En esta primera convocatoria participarán 302 jóvenes andaluces, con una inversión inicial de 6,7 millones de euros.

Andalucía se incorpora así, por primera vez, a la gestión directa de esta iniciativa europea, ya implantada con éxito en otros territorios. En la comunidad serán diez las entidades sociales encargadas de su desarrollo, entre ellas organizaciones con amplia trayectoria como CIC-Batá o la Fundación Don Bosco. Además, los jóvenes interesados podrán informarse e inscribirse en cualquiera de las 27 oficinas de empleo del SAE.

La delegada de Empleo ha concluido con un mensaje directo a la juventud: “Este programa es para vosotros. Es una oportunidad única para salir, aprender, crecer y regresar con más opciones de futuro. Desde la Junta de Andalucía seguimos trabajando para que ningún joven se quede atrás”.