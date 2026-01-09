Curso gratuito de tecnología 5G con 45 plazas disponibles

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición del programa de formación en tecnologías 5G, que contará con Córdoba como una de las provincias participantes de esta convocatoria.

A partir de febrero de 2026, la provincia acogerá un nuevo curso gratuito de ‘Programación en inteligencia artificial y big data aplicada a entornos 5G’, ofreciendo 45 plazas dirigidas a mejorar la capacitación digital y la empleabilidad de la población activa.

Esta iniciativa, que la Junta de Andalucía desarrolla desde 2023 en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, permitirá que un total de 630 alumnos se formen en esta convocatoria en especialidades con una elevada demanda en el mercado laboral, como la inteligencia artificial, el big data, el internet de las cosas (IoT) o la realidad virtual y aumentada. Las personas interesadas pueden presentar su solicitud a través de la web www.formacionen5g.es o en la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería.

La delegada de Empleo, Mª Dolores Gálvez, ha explicado que este programa es pionero en España, “y tiene como objetivo capacitar a futuros profesionales ante los retos que plantea la digitalización de los sectores productivos, contribuyendo a elevar la competitividad de las empresas andaluzas y a mejorar las oportunidades de inserción laboral”. En los próximos dos años, la previsión de la Consejería es formar a 3.700 alumnos mediante la impartición de 84 cursos en toda la comunidad autónoma.

La responsable territorial ha informado que para participar en este curso “no se requieren conocimientos previos en tecnología o informática aunque si algunas titulaciones mínimas”, así mismo ha concretado que el plazo de inscripción finaliza el próximo 21 de enero y el inicio del mismo está previsto para el 6 de marzo en horario de tarde.

La convocatoria actualmente abierta permitirá que el programa se desarrolle en las ocho provincias andaluzas. Junto a Córdoba, se impartirán cursos de Programación en inteligencia artificial y big data aplicada a entornos 5G en Almería, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Además, se incluyen itinerarios de Programación de soluciones de IoT y smart cities y de Programación en realidad virtual y aumentada para entornos 5G en distintos municipios andaluces, que se ampliarán progresivamente al resto de provincias.

Formación híbrida y orientada al empleo

Cada curso cuenta con 150 horas de duración, distribuidas en ocho semanas, y combina un 80% de formación online con tutorías presenciales en centros equipados con conectividad 5G y recursos tecnológicos avanzados, donde el alumnado podrá desarrollar proyectos prácticos. La formación es gratuita y está dirigida prioritariamente a personas desempleadas, aunque se reserva hasta un 30% de las plazas para personas ocupadas que deseen actualizar sus competencias digitales.

No se requieren conocimientos previos en tecnología o informática, aunque sí es necesario disponer de una titulación mínima, como bachillerato, ciclos formativos de grado medio o superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente. Al finalizar, los participantes obtendrán un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

La ejecución del programa corre nuevamente a cargo de la UTE formada por Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación. Vodafone se encarga de dotar a los centros de formación de infraestructura y conectividad 5G, mientras que Integra aporta el equipo docente y una metodología práctica centrada en proyectos reales y en la mejora efectiva de la empleabilidad del alumnado.