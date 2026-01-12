Podcasts para incentivar el emprendimiento entre los jóvenes

La Diputación de Córdoba, a través de su Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) han sellado un acuerdo de colaboración para poner en marcha un programa innovador “que dará voz a las empresas jóvenes de la provincia para visibilizar su experiencia, sus problemas y sus necesidades”.

Así lo ha explicado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, quien ha insistido en que “a través de esta colaboración con AJE vamos a impulsar el programa de podcasts ‘La voz de la empresa joven’ con el que vamos a escuchar historias de empresarios y empresarias reales”.

“Buscamos generar motivación y confianza para provocar un efecto llamada en otros jóvenes y que se lancen a emprender. El tono cercano y humano del podcast crea conexión con el oyente y le puede impulsar a emprender, además de poder acercarse a ideas y valores clave del emprendimiento”, ha manifestado Romero.

Como indica el también presidente de Iprodeco, “también queremos dar visibilidad a los jóvenes emprendedores en su propio entorno, crear comunidad entre empresarios para que se conozcan y facilitarles el acceso a información que les puede resultar valiosa y que, además, les llega de manera gratuita y sencilla”.

El acuerdo firmado por ambas entidades se materializará en la realización de cuatro podcasts en directo en los municipios de Baena, La Carlota, Montoro y Belmez. Además, se realizará un quinto podcast en la sede de la Diputación de Córdoba en el que serán invitados los y las protagonistas de los podcast anteriores. Cada uno de estos podcast será un evento presencial con público, formato dinámico y espacio de networking posterior.

Los entrevistados de los podcast serán emprendedores y emprendedoras beneficiarios de ‘Sueña y Crea’ del municipio donde se desarrolla el programa o empresarios y empresarias de prestigio de la localidad en cuestión. Una vez realizada la grabación del podcast se difundirá a través de los canales de AJE Córdoba en redes sociales y en PTV Televisión.

En definitiva, ha concluido el delegado de Desarrollo Económico, “aportamos a través de Iprodeco a esta actividad la cantidad de 20.000 euros porque estamos convencidos de que es una excelente herramienta para acercarnos a los jóvenes y potenciar el autoempleo”.

Del mismo modo, ha continuado, “estamos mejorando la visibilidad de las empresas locales, fortaleciendo el tejido empresarial provincial y creando oportunidades de colaboración entre el tejido empresarial. Asimismo, dinamizamos la economía de las comarcas cordobesas y generamos una red empresarial provincial activa y participativa”.