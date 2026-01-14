Ofertas de empleo disponibles en Montilla

Montilla presenta en estos momentos distintas oportunidades laborales en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:

Empresa de ingeniería en Montilla busca ingeniero de instalaciones con contrato indefinido

Un estudio técnico ubicado en Montilla ha lanzado una convocatoria para contratar de forma inmediata a un ingeniero industrial, eléctrico o de estructuras. El profesional seleccionado se encargará del diseño de proyectos industriales, seguimiento técnico de obras y resolución de incidencias en edificación. La oferta destaca por un contrato laboral indefinido a jornada completa con un salario mensual de 1.382 euros brutos.

Se requiere experiencia previa de al menos catorce meses, dominio de herramientas CAD y disponibilidad para viajar de manera puntual para coordinar proyectos multidisciplinares.

Oferta de empleo encontrada en el SAE

Un centro residencial de Lucena abre una vacante indefinida para profesionales de enfermería

Una residencia de mayores situada en Lucena, muy vinculada a la actividad profesional de la zona de Montilla, busca incorporar a su equipo un enfermero o enfermera para el turno de mañana. La posición ofrece un contrato indefinido centrado en la atención directa y el cuidado integral de los residentes dentro de un entorno multidisciplinar.

Con un salario bruto mensual de 1.567 euros según convenio, se requiere titulación oficial y se valora la experiencia previa en geriatría. Es una oportunidad de estabilidad laboral para perfiles con clara vocación sociosanitaria.

Oferta vista en el portal Tablondeanuncios.com

Alimentación Peninsular selecciona técnico informático para su sede

La empresa Alimentación Peninsular ha publicado una oferta para incorporar a un técnico informático en sus instalaciones de Montilla. El profesional se encargará del soporte técnico a usuarios, la administración de servidores Windows y la gestión de entornos virtualizados con VMware.

Se requiere una experiencia mínima de dos años y poseer carnet de conducir para desplazarse entre las distintas sedes de la compañía. La oferta incluye un contrato indefinido a jornada completa, con un rango salarial de entre 18.000 y 22.000 euros brutos anuales según valía.

Oferta de empleo encontrada en InfoJobs

Responsable de mantenimiento para planta alimentaria

La consultora Melt Group ha iniciado la búsqueda de un responsable de mantenimiento para una importante empresa del sector agroalimentario en la zona de Montilla. El candidato ideal deberá planificar y supervisar de forma integral las actividades de las líneas de producción y envasado, garantizando la seguridad alimentaria y la eficiencia operativa.

Se requiere titulación en Ingeniería Industrial y una trayectoria mínima de cinco años en entornos industriales similares. La oferta propone una jornada completa con responsabilidad directa sobre el equipo técnico, ofreciendo un entorno profesional de alta especialización.

Oferta vista en LinkedIn

