El temporal tumba un árbol cortando el Camino de la zarza

Acabamos de enterarnos de la caída de uno de los arboles de Navisa, antigua Montulia, que temporalmente corta el camino de Zarza.

Vecinos del camino de la Zarza y empleados del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas “Montilla-Moriles” y “Vinagre de Montilla-Moriles” tendrán que cambiar su ruta habitual al tener cortada el camino de la Zarza por la caída de un árbol de grandes dimensiones.

No hay que lamentar heridos si bien parece ser que si que había algún vehículo estacionado, lo que daños y cuantía de los mismo se establecerá cuando los bomberos retiren el árbol caído.