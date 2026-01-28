La lluvia y mas arboles caídos por la fuerza del viento obliga a extremar la precaución en ciudad y carretera

La fuerza del viento del temporal que estamos sufriendo, hace que pasar por cualquier zona con arboleda de Montilla se convierta en un ejercicio de riesgo permanente.

Si hace unos momentos alertábamos por el árbol caído en el Camino de la Zarza, las rachas de viento han hecho lo mismo en el Paseo de las Mercedes, así cómo ramas y demás por la zona del Centro de Salud y el parque de la Rejoya

Así como la calle de la Toba con el polígono que tambien esta cortada, cerca de los huertos

Caída de arboles en la zona de la Avenida de las Camachas

y una valla en la entrada de la Toba por la Ctra de Montalbán

Teniendo en cuenta la cantidad de arboleda, no es comprensible que con rachas de viento superiores a los 100 km/h, lluvias y un temporal claramente peligroso, no se hayan suspendido las clases en toda Andalucía.

Ante avisos meteorológicos por viento extremo, la suspensión preventiva de la actividad lectiva debería ser una medida básica de seguridad. La protección de las personas debe estar por encima de cualquier otra consideración.

No solo Montilla esta afectada, ahora mismo así están las cosas:

Autovía Cordoba-Malaga dirección Málaga a la altura de la Rambla hay un árbol caído en carretera antes de la salida de Aguilar ,hay hierros en mitad de la autovía Salida de la de Aguilar a Puente Genil, árbol caído

La N342, Córdoba Granada

CO-6206 De N-432 en Baena a A-318 por Doña Mencía. Carretera cortada en varios puntos.

CO-4207 de Montilla a Montalbán por el desbordamiento del arroyo Salado.

CO-4205 se corta entre pk 4 y pk 5 por desbordamiento del Arroyo de la Carchena y de su afluente cercano en Montemayor.

Solo queda extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios.