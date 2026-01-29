El Presupuesto Municipal 2026 ascenderá a 27.226.921,55 euros 

Las cuentas municipales para el próximo ejercicio ascienden a 27.226.921,55 euros con un presupuesto equilibrado que refuerza los servicios públicos, las políticas sociales y las líneas estratégicas de desarrollo económico, urbano y turístico

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado esta mañana, el borrador del Presupuesto General para el ejercicio 2026, un documento que define las prioridades económicas, sociales y de desarrollo del municipio para el próximo año y que permite garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, así como afrontar los principales retos de Montilla como ciudad referente del sur de la provincia de Córdoba.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha señalado que “presentamos un presupuesto responsable y realista, fruto de un trabajo riguroso de análisis de la situación económica municipal, que da respuesta a las competencias propias del Ayuntamiento y define las prioridades económicas, sociales y de desarrollo de Montilla”. En este sentido, ha explicado que el Presupuesto 2026 es “un presupuesto equilibrado, en el que se igualan ingresos y gastos”, y que su elaboración ha sido coordinada desde el Área de Hacienda.

Por su parte, la concejala de Hacienda, Antonia Ramírez, ha detallado que el crecimiento presupuestario se sustenta, fundamentalmente, en dos factores principales. En primer lugar, el incremento de la aportación del Estado a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que aumenta un 9,52 %, lo que supone 682.103,99 euros adicionales, “un ingreso de carácter incondicionado que contribuye a reforzar la capacidad financiera municipal”. En segundo lugar, el aumento del servicio de ayuda a la dependencia, que crece un 19,79 %, con un incremento de 803.132,94 euros, “un gasto finalista destinado exclusivamente a este servicio”.

Durante su intervención, Rafael Llamas ha señalado que estos presupuestos están condicionados por el aumento del gasto en recursos humanos y en la prestación de servicios municipales, derivado principalmente de la actualización del Salario Mínimo Interprofesional y del incremento del coste de las materias primas y suministros. A ello se suma el reto de la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos, que exigen aportación municipal, como el Plan de Actuación Integrada (PAI), con una cofinanciación del 15 %, o la subvención del 2 % Cultural para continuar las excavaciones en el Cerro del Castillo del Gran Capitán.

Ambas cofinanciaciones se realizarán mediante financiación externa, gracias a la situación financiera solvente del Ayuntamiento, y responden, según ha destacado el alcalde, “a proyectos que contribuyen a un modelo de ciudad consensuado y compartido, orientado a la recuperación patrimonial, el desarrollo urbano sostenible y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”.

El Presupuesto Municipal 2026 refuerza, además, varias líneas estratégicas, entre ellas el aumento del 25 % de las subvenciones de concurrencia competitiva destinadas a clubes y asociaciones deportivas; el apoyo a proyectos de innovación social, como El Barrio que Quieres, con una partida específica de 30.000 euros; el refuerzo de los recursos humanos de los servicios públicos municipales; el incremento del 33 % de los programas y subvenciones dirigidos a juventud e infancia; una mayor dotación para el mantenimiento de vías y caminos, con un aumento del 43 %; y la consolidación de la apuesta turística de Montilla como motor de desarrollo económico y social, mediante la financiación del Plan de Sostenibilidad Turística.

Por último, el alcalde ha subrayado que “este no es un documento cerrado”, ya que el borrador del presupuesto ha sido entregado al resto de grupos municipales en la comisión correspondiente, con el objetivo de que pueda ser analizado, trabajado y consensuado. “Presentamos unos presupuestos responsables, comprometidos y realistas, que nos permiten seguir avanzando en el modelo de ciudad que queremos, con servicios públicos de calidad y orientados al bienestar general de la ciudadanía”, ha concluido.