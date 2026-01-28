El Centro de Educación Permanente Antonio Gala recibe una inversión de 30.000 euros del Ayuntamiento de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla está ejecutando una actuación integral de mejora en el CEPER (Centro de Educación Permanente) Antonio Gala, una intervención que cuenta con un presupuesto de 30.000 euros procedentes de fondos concedidos por la Diputación de Córdoba para inversiones en centros educativos.

En esta ocasión, el Consistorio ha destinado la totalidad de la partida recibida a este centro de educación de personas adultas, un edificio con una notable antigüedad que presentaba deficiencias, principalmente en su sistema eléctrico, lo que hacía necesaria una intervención para adecuarlo a las necesidades actuales del servicio educativo.

La concejala de Medio Ambiente e Infraestructuras, Raquel Casado, ha explicado que “la actuación responde a la necesidad de actualizar una instalación eléctrica que ya no podía dar respuesta a la demanda energética actual del centro, especialmente para la incorporación de nuevos equipos de climatización y recursos tecnológicos”. En este sentido, ha señalado que las obras permitirán “mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de un edificio muy utilizado por la ciudadanía”.

Los trabajos incluyen la renovación completa de la instalación eléctrica, la dotación de nuevos cuadros eléctricos, la sustitución de luminarias para mejorar los niveles de iluminación en las aulas, así como la incorporación de nuevos equipos de climatización y la mejora de los sistemas de ventilación mecánica, fundamentales en los centros educativos.

La actuación también contempla mejoras en materia de seguridad, con la adecuación de los recorridos de evacuación y la instalación de nuevas puertas de emergencia de apertura rápida, además de la eliminación de barreras como escalones y su sustitución por rampas. “El objetivo es adecuar el edificio a la normativa vigente y resolver los problemas de cortes de suministro eléctrico que se venían produciendo”, ha señalado.

El plazo de ejecución de las obras es de aproximadamente dos meses, estando prevista su finalización a mediados del próximo mes de marzo. La intervención se está realizando de manera coordinada para minimizar las molestias al alumnado y al personal del centro, habilitando espacios alternativos para el desarrollo de las actividades formativas mientras avanzan los trabajos.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se destaca que esta inversión supone cerca del 60% del presupuesto anual destinado al mantenimiento de los centros educativos del municipio, “una cifra que pone de manifiesto el esfuerzo municipal por mejorar las infraestructuras educativas dentro de las competencias que corresponden a la administración local”, ha concluido la responsable municipal.