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Empleo La Rambla

Abierto el plazo para el Programa de Empleo y Formación «La Rambla Crece»

PorAntonio Galán

Abr 10, 2026 #Junta de Andalucía

El Ayuntamiento abre plazo para el Programa de Empleo y Formación «La Rambla Crece», subvencionado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con 356.712,67 €.

Podrán ser beneficiarios del programa 15 personas que realizarán un curso para la obtención del Certificado de Profesionalidad EOCB0109 OPERACIONES AUXILIARES DE
REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN.

Requisitos

-Desempleados inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
-Menores de 30 años
-Graduado en ESO o equivalente

La modalidad de contrato será la de formación en alternancia, con una duración máxima de 6 meses a jornada completa (los alumnos que obtengan el mencionado Certificado de Profesionalidad EOCB0109, podrán ser beneficiarios de un nuevo contrato de otros 6 meses, para la obtención de un segundo Certificado de Profesionalidad EOCB0108).
Remuneración mínima: 60% del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

Los interesados pueden dirigirse a la oficina local del SAE para más información.

Por Antonio Galán

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