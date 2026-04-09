La Escuela de la Madera del SAE se suma a Los Días Europeos de la Artesanía

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha visitado hoy la Escuela de la Madera del Servicio Andaluz de Empleo, en su sede de Encinas Reales, con el objetivo de conocer de primera mano las actividades que este centro desarrollará en el marco de los Días Europeos de la Artesanía. Durante su visita, ha destacado la importancia de esta iniciativa, que en Córdoba se celebra desde 2014 y que este año se inició ayer martes, prolongándose hasta el próximo domingo 12 de abril.

En este contexto, la responsable territorial ha subrayado “que el principal objetivo de esta conmemoración es acercar los oficios artesanales a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes y reforzar el valor de la artesanía como una de las señas de identidad cultural de la provincia”. En total, Córdoba acoge más de una veintena de actividades distribuidas por todo el territorio.

Asimismo, Gálvez ha puesto en valor que, además de las acciones organizadas por la Escuela de la Madera, la provincia se suma a esta celebración con un amplio programa de dinamización que incluye talleres participativos y demostraciones en vivo en las cinco Zonas de Interés Artesanal (ZIA). “Estas actividades están protagonizadas por artesanos procedentes de dichas zonas, quienes muestran técnicas tradicionales y procesos creativos, contribuyendo a la difusión de un sector clave en el tejido económico, social y cultural”, ha señalado.

Durante su intervención, la delegada ha querido agradecer expresamente la implicación de la Escuela de la Madera, que participa año tras año en esta celebración, destacando que en esta edición el centro ha puesto en marcha iniciativas como talleres en vivo de torneado artístico, demostraciones de talla digital o actividades de reciclaje de mobiliario y tapizado. Precisamente, una de estas actividades ha contado con la participación del alumnado de 6º de Primaria del Colegio Nuestra Señora de la Expectación.

Además, ha recordado que hasta el viernes se celebran jornadas de puertas abiertas tanto en estas instalaciones como en talleres de artesanos adheridos a la iniciativa, que ofrecerán demostraciones en vivo al público. Todas las actividades son de acceso libre y pueden consultarse en la página web www.diasdelaartesania.es.

Gálvez ha concluido señalando que los Días Europeos de la Artesanía representan una oportunidad para visibilizar el talento de los artesanos cordobeses, reconocer su contribución al patrimonio cultural y reforzar el vínculo entre tradición e innovación en un sector estratégico para la provincia.