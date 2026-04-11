La ZIA de La Rambla desarrolla dos talleres dentro de los Días Europeos de la Artesanía en la Escuela Alfar

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha visitado hoy la Escuela Alfar de La Rambla con motivo de los talleres que este centro acoge, organizados por la Zona de Interés Artesanal, ZIA, de esta localidad, dentro de la programación de los Días Europeos de la Artesanía, una iniciativa en la que la provincia de Córdoba participa desde 2014 y que se celebra hasta el próximo 12 de abril.

Durante su visita, la delegada ha destacado que “esta conmemoración tiene como objetivo acercar los oficios artesanales a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, además de promover la marca ‘Artesanía Hecha en Andalucía’ y reforzar el valor de la artesanía como seña de identidad cultural de nuestra provincia”.

En este sentido, ha subrayado que “la provincia de Córdoba acoge más de una veintena de actividades en el marco de esta celebración, lo que demuestra el dinamismo de un sector clave en el tejido económico, social y cultural del territorio”.

La delegada ha podido conocer de primera mano los talleres organizados bajo la denominación ‘Alfareros por un día’, celebrada en dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde. En ambas han participado miembros de la Asociación de Discapacitados Nuestra Señora de la Esperanza.

“La participación de este colectivo pone de manifiesto la importancia de la artesanía como herramienta de integración social, capaz de generar oportunidades y fomentar la inclusión a través del aprendizaje y la creatividad”, ha señalado.

Asimismo, ha agradecido “a la Escuela Alfar su implicación año tras año en esta celebración, contribuyendo a mantener vivas las tradiciones y a difundir el valor de los oficios artesanos”.

Además de las actividades desarrolladas en La Rambla, la provincia se suma a esta semana con un amplio programa de dinamización que incluye talleres participativos y demostraciones en vivo en las cinco Zonas de Interés Artesanal (ZIA). Estas actividades están protagonizadas por artesanos de toda la provincia, que muestran técnicas tradicionales y procesos creativos al público.

A ello se suman jornadas de puertas abiertas en talleres artesanos adheridos de forma individual a la iniciativa, ofreciendo demostraciones en directo.

Todas las actividades están abiertas al público general y la programación completa puede consultarse en la página web www.diasdelaartesania.es.