La Oficina de Turismo registra en 2025 un 45% mas de personas atendidas

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado el balance turístico correspondiente al año 2025 y al primer trimestre de 2026, un periodo que confirma la consolidación del turismo como uno de los motores de desarrollo económico local, con cifras que reflejan un crecimiento sostenido en los principales indicadores.

En concreto, la Oficina de Turismo ha registrado un total de 9.683 personas atendidas durante 2025, lo que supone un incremento del 49% respecto al año anterior, con un aumento tanto en las consultas turísticas (6.715, un 19% más) como en la asistencia a eventos (2.968, triplicando los datos de 2024) .

Por su parte, los espacios museísticos del municipio han alcanzado un máximo histórico con 18.314 visitas, un 16% más que en 2024, destacando especialmente la acogida de la Sala del Gran Capitán, que ha superado las 5.100 visitas en sus primeros ocho meses de funcionamiento.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha valorado estos datos destacando que “nuestro turismo presenta unos datos muy positivos y, además, con un aumento sostenido en el tiempo”, subrayando que “lo que no es cuantificable no se puede mejorar, y disponer de estos indicadores nos permite seguir avanzando en un modelo turístico más sólido”.

Asimismo, el primer edil ha puesto el acento en la influencia de factores como la climatología en el turismo de interior, al tiempo que ha señalado que “estos resultados nos animan a seguir trabajando en criterios de sostenibilidad y en un modelo de ciudad atractivo y competitivo, apoyado en nuestro patrimonio, cultura y tejido económico”.

En este sentido, Llamas ha destacado también los proyectos en marcha, como el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística o la apuesta por el turismo de congresos, así como el papel clave del sector empresarial y asociativo local en el crecimiento turístico del municipio.

El concejal de Turismo, Adrian Lapsley, ha incidido en la hoja de ruta municipal señalando que “Marcamos nuestro objetivo para el periodo 2023-2027 en consolidar el turismo sostenible como motor de desarrollo socioeconómico de la ciudad”.

El responsable municipal ha añadido que “Nos encontramos en un proceso de transformación y en estos últimos 15 meses hemos visto grandes avances en el ámbito turístico en Montilla”, destacando la apertura de nuevos espacios culturales, el incremento de la capacidad alojativa y el impulso a eventos y productos turísticos.

En relación con el presente ejercicio, Lapsley ha avanzado que “Este año 2026 promete nuevos avances importantes, entre ellos: la culminación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), con la implantación del Museo del Vino y Centro de Recepción de Visitantes en el Parador”.

Por último, el concejal ha subrayado el posicionamiento del municipio afirmando que “Montilla es un destino cada día más competitivo y más atractivo: referente entre las ciudades medias, no solo a nivel provincial sino en toda Andalucía, en cuanto a su oferta cultural, deportiva y en torno a su turismo eno y oleogastronómico”.

En cuanto al inicio de 2026, el balance refleja un descenso puntual de visitantes en los meses de enero y febrero debido a las condiciones meteorológicas adversas, seguido de una fuerte recuperación a partir de marzo, con cifras que prácticamente duplican las del año anterior y cerca de 3.000 visitas en espacios museísticos en un solo mes.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se concluye que la tendencia de crecimiento iniciada en 2025 se mantiene en 2026, reforzando el papel del turismo como eje estratégico para el desarrollo económico y social del municipio.