Convocada la X Edición de los Premios del Comercio Interior de Andalucía

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo tiene en marcha la X Edición de los Premios del Comercio Interior de Andalucía, que contemplan distinciones en seis modalidades diferentes para reconocer a aquellos proyectos innovadores o de trayectoria consolidada que pongan en valor a este sector. El plazo para presentar candidaturas para optar a estos galardones será hasta el próximo 11 de mayo de 2026.

La convocatoria (https://lajunta.es/6dzaz) de los premios establece los requisitos que deben cumplir las candidaturas en cada una de las modalidades y la documentación justificativa de los méritos, así como los baremos de puntuación que determinarán el fallo y los impresos de solicitud.

Los galardones contemplan dos Premios a la Innovación y Trayectoria Empresarial (uno para empresas comerciales andaluzas de hasta 10 trabajadores y otro para más de 10 empleados). Un tercer galardón distinguirá la Buena Práctica Laboral, dirigido a las empresas comerciales que destaquen por haber implementado medidas que mejoren las condiciones de trabajo de sus plantillas.

La convocatoria contempla otros dos premios, el cuarto y el quinto, que se concederán a Centros Comerciales Abiertos y otras formas de Cooperación Empresarial con una especial dedicación a promocionar y dinamizar los casos urbanos o históricos de los municipios andaluces con fórmulas de proximidad o iniciativas colectivas.

Por último, el sexto galardón se reserva a las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma con el objetivo de reconocer la labor que realizan para la mejora de la promoción, la dinamización y la modernización del comercio, en todos sus formatos.

Cada uno de los premios cuenta con una dotación económica de 4.800 euros como reconocimiento de la Junta de Andalucía a la excelencia de los proyectos y a su contribución a la dinamización y competitividad del sector. Acompañará al premio en metálico un galardón y un diploma acreditativo.

El jurado encargado de fallar los premios estará compuesto por representantes de la Junta de Andalucía, agentes económicos y sociales y asociaciones de consumidores. Entre sus funciones se establece que podrá proponer menciones especiales, sin dotación económica, con el objeto de destacar la calidad de las candidaturas presentadas o resaltar alguna actuación o circunstancia destacable, aunque la persona o entidad merecedora de esta distinción no hubiese presentado su candidatura