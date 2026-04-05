Abierta hasta el 30 de abril la Convocatoria de Restauración del Patrimonio Cofrade de la Diputación

La Diputación de Córdoba ha dado a conocer una nueva Convocatoria de Subvenciones dirigida a la Restauración del Patrimonio Cofrade de la provincia, “iniciativa que alcanza su tercera edición y que, con un presupuesto de 500.000 euros ampliable a un millón de euros, va dirigida a cofradías, hermandades y demás entidades religiosas cordobesas”.

De este modo lo ha señalado su presidente, Salvador Fuentes, quien ha añadido que “esta línea de ayudas podrá solicitarse desde mañana y hasta el próximo 30 de abril por parte de aquellas entidades cofrades que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y erigidas canónicamente”.

Según Fuentes, “los solicitantes deberán, además, tener su domicilio social en la provincia de Córdoba y ser titulares del bien mueble a restaurar. Así, esta convocatoria se centra en la restauración integral de dichos bienes cofrades en las categorías de pintura, escultura, orfebrería, joyería, textiles, pasos o tronos, cerámica, azulejería, marfil y hueso”.

Del mismo modo, ha añadido, “se subvencionará el 80% del presupuesto total de la actuación, con un límite de 20.000 euros por proyecto presentado. La ejecución de los trabajos deberá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2027, habiéndose establecido como plazo para presentar la memoria justificativa el 31 de marzo de 2028”.

“En cuanto a los requisitos técnicos y de conservación, la convocatoria recoge la obligatoriedad de contratar a personal técnico y con titulación específica en Conservación-Restauración o Bellas Artes”, ha matizado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha agradecido “el trabajo cofrade, una labor de incalculable valor que permite sacar adelante y poner en valor un patrimonio único en la provincia”.

“En la edición de 2024 fueron un total de 69 las entidades beneficiarias de esta línea de ayudas de la Diputación de Córdoba, cifra que ascendió hasta las 112 en la convocatoria de 2025”, ha concluido Fuentes.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. Del mismo modo, el acceso a la tramitación electrónica estará disponible en la Sede Electrónica de la Diputación de Córdoba y se realizará exclusivamente a través del formulario electrónico habilitado al efecto.