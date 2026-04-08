Abre el plazo para solicitar la ayuda agrícola y ganadera por las borrascas

Desde ayer, 7 de abril, se encuentra abierto el plazo para aceptar la ayuda aprobada por el Gobierno para paliar los daños causados por el tren de borrascas de este invierno. Desde ya, 140.559 agricultores y ganaderos presentes en el primer listado proporcionado por el FEGA podrán aceptar la ayuda. Los restantes, entre los que pueden encontrarse, entre otros, los beneficiarios que no hayan autorizado al FEGA la cesión de sus datos personales, comunidades de bienes, no solicitantes de la PAC, etc.–, hasta alcanzar alrededor de 240.000, saldrán publicados en sucesivos listados y tendrán un plazo de aceptación relacionado con esa fecha de publicación.

UPA ha informado de que se ha conseguido la inclusión de los apicultores y apicultoras, que habían quedado fuera en un primer momento. En breve se publicará una nueva orden para que sean beneficiarios en las mismas condiciones que establece el Real Decreto 5/2026.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha señalado que, en el proceso de concreción de las ayudas, no se ha producido ninguna variación en su espíritu desde su publicación en el BOE del 19 de febrero. Es una ayuda de oficio y además una de las mayores de la historia en el ámbito de la agricultura en España.

Del 7 al 27 de abril los presentes en el primer listado publicado el lunes 30 de marzo deben aceptar de forma expresa la ayuda, que además implicará la declaración responsable de que esa ayuda no excede del valor de los daños sufridos como consecuencia directa del desastre natural o del acontecimiento de carácter excepcional objeto de estos incentivos.

UPA ha reclamado la inclusión de otros municipios de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha afectados por los daños, lo cual está en estudio por parte del Ministerio de Agricultura. También se ha reclamado la inclusión de ganaderos y ganaderas sin base territorial.

La organización agraria UPA, con su red de oficinas en las zonas afectadas, es entidad reconocida para tramitar dichas ayudas. Además, las organizaciones agrarias dispondrán de un buzón de preguntas que trasladarán al Ministerio para resolver cualquier duda que pueda surgir en la tramitación.