Abierta la convocatoria de becas y ayudas al estudio 2026-2027: requisitos y solicitud

La convocatoria general de becas y ayudas al estudio para el curso 2026-2027 ya está abierta. Hasta el 18 de mayo se pueden solicitar las ayudas para estudios postobligatorios a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Los alumnos y alumnas que vayan a cursar bachillerato, estudios universitarios, Formación Profesional, enseñanzas artísticas superiores, deportivas o de idiomas, entre otros, pueden pedir ya su beca para el curso que viene.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes pone a disposición de los estudiantes un portal de becas para conocer todos los detalles de esta convocatoria.

Objetivo de las becas y ayudas al estudio

El artículo 27 de la Constitución Española establece que «todos tienen el derecho a la educación» y que «los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».

En consecuencia, la política de becas y ayudas al estudio es un pilar básico de la dimensión social de la educación. Su objetivo es compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

En este sentido, se han emprendido en los últimos cursos importantes reformas en el modelo de becas. Estas medidas se han centrado en facilitar el acceso a las becas a más estudiantes, en incrementar algunas de las cuantías y en flexibilizar los requisitos académicos para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación.

Novedades de la convocatoria 2026-2027

Las becas y ayudas al estudio para el curso 2026-2027 cuentan con un presupuesto récord de 2.559 millones de euros que beneficiará a cerca de un millón de alumnos y alumnas. Además, se han introducido las siguientes novedades:

Las convocatorias del próximo curso actualizan los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%, subiendo los umbrales de patrimonio, pero no los de renta.

Los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales que cursen entre 48 y 59 créditos, podrán percibir parte de la beca de renta y de la beca de residencia (350 euros por cada una de ellas).

El alumnado con discapacidad de entre el 25 y 64% verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva exigible para obtener beca: se les considerará matricula completa a efectos de beca con 45 créditos (en lugar de 60).

Esta nueva convocatoria incorpora además una mejora específica para el alumnado de Ceuta y Melilla que debe desplazarse a la Península para estudiar: se duplica la ayuda adicional por desplazamiento de 444 a 888 euros, equiparándola a la existente para el alumnado insular.

Requisitos y plazos para acceder a las becas

Pueden solicitar las becas aquellos estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan unos determinados requisitos de aprovechamiento académico y que se matriculen en las enseñanzas universitarias y no universitarias comprendidas en la convocatoria.

El plazo para presentar la solicitud de beca se extiende desde las 8:00 horas del 7 de abril de 2026 hasta las 15:00 del 18 de mayo de 2026. Es aconsejable no dejar la solicitud para el último día porque el Ministerio puede requerir datos que se encuentren en documentos que el solicitante tendrá que buscar o consultar.

Próximamente se conocerá el plazo para solicitar las ayudas de apoyo educativo.

¿Cómo solicitar mi beca?

Todo el proceso de solicitud de la beca se realiza a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La solicitud se deberá cumplimentar mediante un formulario accesible por vía telemática.

Como en la convocatoria anterior, los estudiantes deberán aportar una serie de datos provisionales, que podrán modificar más adelante. Deberán hacerlo aunque no sepan aún las notas que obtendrán este curso, qué van a estudiar en el que viene o si van a continuar con su formación.

Una vez cumplimentada, la solicitud debe ser firmada por el interesado o su representante legal -en el caso de ser menor de 18 años- con cualquiera de los sistemas de firma electrónica aceptados, y enviada por el procedimiento telemático establecido.

¿Dónde puedo consultar el estado de mi solicitud?

Una vez presentada la solicitud, se podrá consultar su estado de tramitación en la sede electrónica, en el apartado ‘Mis expedientes’. Asimismo, los solicitantes podrán dirigirse a la unidad de becas de la administración educativa o universidad correspondiente identificándose con su NIF/NIE.

Además, en la página web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes podrá consultarse la situación de tramitación de las solicitudes en cada una de las universidades y administraciones educativas.

¿Cómo sabré si me han concedido la beca?

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, comenzará el procedimiento de valoración de la información aportada por los solicitantes. Puntualmente, se informará a los estudiantes acerca de si reúnen o no los requisitos económicos. En caso de cumplirlos, se comprobará la información académica.

Finalmente, y si todo es correcto, se asignarán las cuantías de beca que correspondan a cada estudiante. Esto se notificará individualmente por vía telemática en el apartado ‘Mis notificaciones’ de la sede electrónica.

Si tengo dudas, ¿a dónde puedo dirigirme?

Al solicitar las becas pueden surgir dudas. Para resolverlas, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha puesto a disposición de los estudiantes una sección de consejos. Además, existen otras vías de contacto en caso de tener más preguntas:

Realizar una consulta a través de la sede electrónica.

Llamar al teléfono 910 837 937 (de lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas).

Asimismo, las Unidades de Becas resuelven dudas relacionadas con las cuestiones académicas de becas y ayudas. Para saber a qué Unidad de Becas corresponde consultar, hay que seleccionar la provincia donde el o la estudiante va a empezar a estudiar en el buscador disponible dentro del Portal de Becas.