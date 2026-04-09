Sesión informativa sobre la nueva convocatoria de ayudas al desarrollo rural

La nueva línea de subvenciones LEADER, adscrita al marco europeo 2023-27, contempla apoyo a agroindustria, pymes y proyectos no productivos con novedades en su tramitación

Montilla ha acogido esta mañana el inicio de una ronda de jornadas informativas organizadas por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Campiña Sur Cordobesa para dar a conocer una nueva convocatoria de ayudas destinadas al impulso del tejido económico y social del medio rural en la comarca.

Esta sesión, celebrada en la Oficina Comarcal Agraria, con la presencia de la entidad, el alcalde montillano, Rafael Llamas, y el delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, y la participación de una treintena de empresas montillanas se replicará en otros municipios como Puente Genil, La Rambla, Fernán Núñez o Moriles, con el objetivo de acercar todos los detalles de esta convocatoria, cuya publicación en el BOJA se prevé inminente.

El programa de ayudas, correspondiente al marco 2023-2027, contará con una dotación aproximada de dos millones de euros, lo que permitirá movilizar una inversión total cercana a los cuatro millones de euros en el territorio en un corto periodo de ejecución.

La convocatoria se articula en torno a tres líneas principales.

Por un lado, una línea destinada a proyectos agroindustriales vinculados a sectores como almazaras, bodegas o lagares.

En segundo lugar, una línea dirigida a pymes y a la diversificación económica, que incorpora como novedad el denominado “ticket o pase rural”, una ayuda directa para nuevas personas autónomas que puede alcanzar hasta los 37.000 euros.

Por último, se contempla una línea para proyectos no productivos promovidos por administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro, centrados en la mejora de la calidad de vida y la conservación del entorno rural.

El presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) ha puesto en valor las mejoras introducidas en este nuevo marco, especialmente la simplificación administrativa y la incorporación de la concurrencia no competitiva, que permitirá tramitar proyectos conforme se presenten sin necesidad de esperar al cierre de convocatorias.

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, ha incidido en las novedades del procedimiento, señalando que “la concurrencia no competitiva implica que el tiempo de presentación será clave, por lo que es fundamental que los proyectos estén preparados y completos desde el inicio”. En esta línea, ha explicado que la convocatoria contará con una ventanilla única abierta desde el primer momento, lo que permitirá agilizar la gestión de los fondos y facilitar el acceso a las ayudas por parte de promotores, empresas y entidades locales.

El delegado ha destacado también el impacto de estas ayudas en el territorio: “Esta línea viene a dinamizar el medio rural, apoyando tanto a nuestros empresarios como a los ayuntamientos para que puedan seguir ofreciendo servicios de calidad equiparables a los de cualquier ciudad”.

Las ayudas podrán alcanzar hasta el 100% de financiación en el caso de proyectos promovidos por entidades públicas o sin ánimo de lucro, mientras que para iniciativas empresariales el porcentaje máximo será del 65%, con un límite de 200.000 euros por proyecto.

Una vez publicada la convocatoria, previsiblemente en los próximos días, se iniciará el plazo para la presentación de solicitudes, por lo que se anima a emprendedores, empresas y entidades a preparar sus proyectos con antelación para concurrir a estas ayudas, cuya información completa puede consultarse en la web del GDR Campiña Sur.