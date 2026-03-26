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Nueva convocatoria de Ayudas a la Natalidad y Adopción de la Diputación

PorAntonio Galán

Mar 26, 2026 #Diputación de Córdoba

La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha una nueva convocatoria de Ayudas a la Natalidad, que alcanza su tercera edición “con una dotación inicial de un millón de euros, ampliable hasta un millón y medio si las circunstancias lo requieren”.

Así lo ha indicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha sido el encargado de dar a conocer esta nueva convocatoria en la que se prevé que “la cuantía de la ayuda será de 600 euros por hijo nacido o adoptado, si bien en el caso de partos múltiples, la cantidad se multiplica por el número de hijos nacidos o adoptados”.

Fuentes ha señalado que “las ayudas van dirigidas a los residentes en todos los municipios la provincia de Córdoba, con la única excepción de la capital, y en la que se contemplan los nacimientos o adopciones que se produzcan entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, para lo que se dispondrá de un plazo de solicitud que permanecerá abierto desde el 27 de marzo hasta el 10 de noviembre de 2026”.

“Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios son los de estar empadronados al menos con un año de antigüedad en un municipio de la provincia menor de 50.000 habitantes, el domicilio del menor debe coincidir con el del beneficiario y contar con el certificado de menores convivientes”, ha recordado Fuentes.

En esta línea, ha añadido que “las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación, para lo que se han habilitado a los Puntos Vuela para facilitar la tramitación y la gestión, incluyendo tanto la obtención del certificado digital como el apoyo para rellenar y presentar la solicitud”.

Por Antonio Galán

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