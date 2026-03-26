El 15 de abril se abre el plazo para solicitar las ayudas del Plan Renove vehículos Andalucía para autónomos

La directora de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez y el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, han mantenido un encuentro para abordar la situación de los autónomos en Andalucía y hablar de las nuevas ayudas de 3.000 euros para que los autónomos renueven sus vehículos, exigiendo el achatarrar un vehículo propio de más de 10 años con ITV vigente. Al encuentro también ha asistido el delegado en Córdoba de la Consejería de Industria, Energía y Minas, Agustín López.

El pasado 13 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución de la Agencia Andaluza de la Energía (entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas) por la que se convocan los incentivos del Plan Renove vehículos Andalucía para profesionales autónomos, estableciéndose el 15 de abril como fecha de apertura del plazo para poder solicitar las ayudas de 3.000 € para un vehículo nuevo de alta eficiencia no eléctrico con un precio máximo de 35.000 euros (IVA excluido).

La directora de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, ha explicado que el programa está dirigido específicamente al colectivo de autónomos, “un sector que es fundamental en el tejido productivo andaluz y que necesita apoyo e impulso”.

La directora ha señalado que estas ayudas no se centran en vehículos eléctricos, que ya cuentan con programas estatales específicos, sino en otros modelos también eficientes, en este caso, que emitan hasta 120 g CO2/km, que permitan avanzar en la transición energética hasta llegar a la electrificación.

La tramitación será “sencilla y ágil”, comprometiéndose la Agencia a resolver las solicitudes en menos de un mes. Una vez aprobada la ayuda, el importe se adelantará al beneficiario, que dispondrá de seis meses para adquirir el vehículo mediante compra directa, leasing o renting y otros 4 para presentar la documentación justificativa.

El programa, planteado como un Plan Renove, contempla también la retirada del vehículo antiguo, contribuyendo así a la mejora del parque móvil andaluz desde el punto de vista energético y ambiental y de las condiciones de trabajo de los autónomos que lo utilizan en su actividad profesional.

El delegado de Industria, Energía y Minas, Agustín López ha subrayado que los autónomos constituyen “un colectivo de máximo interés” para Andalucía y para la provincia de Córdoba, al sostener una parte esencial del tejido económico.

Además del Plan Renove, el delegado ha informado de la próxima apertura de la ventanilla del Plan Andalucía Actúa, prevista para el 10 de abril. Este programa nace para paliar los daños ocasionados por la reciente borrasca y contempla ayudas de 2.000 euros por autónomo, así como incentivos de 3.500 euros por cada trabajador contratado por autónomos o pymes.

López ha destacado que estas ayudas son compatibles con las convocatorias estatales y que la Junta prevé una primera resolución en mayo, momento en el que podrán abonarse las ayudas concedidas en su totalidad.

El delegado ha señalado que ambos programas buscan reforzar la situación de los autónomos y contribuir a la recuperación de quienes se han visto afectados por los recientes episodios de lluvia. Asimismo, ha afirmado que el Gobierno andaluz mantiene a los autónomos como “pieza clave del crecimiento económico”, destacando su papel en los actuales récords de constitución de trabajadores por cuenta propia, que impulsan el tejido productivo tanto en Córdoba como en Andalucía.

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor ha subrayado que, en el actual contexto de incertidumbre, medidas como estas suponen un respaldo importante para el colectivo integrado por más de 50.000 autónomos en la provincia. Ha destacado que “hoy es un buen día para los autónomos”, al sentirse reconocidos y apoyados mediante iniciativas que responden a las dificultades que atraviesa el sector.

Plan Renove vehículos Andalucía para autónomos

A través de este programa se financia con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026 la adquisición de turismos (M1) o furgonetas (N1 de hasta 3.500 kg) con emisiones iguales o inferiores a 120 g CO₂/km. La persona beneficiaria deberá haber sido titular del vehículo a achatarrar al menos desde el 12 de marzo, día anterior a la publicación de la convocatoria.

El régimen de concesión es de concurrencia no competitiva, atendiendo las solicitudes por orden de presentación hasta agotar los 5 millones de presupuesto. Si se agotaran los fondos, las solicitudes pasarán a una lista de reserva que solo generará derecho si posteriormente se libera o amplía crédito, previa validación por parte de la Agencia.

La renovación del vehículo podrá realizarse mediante compra directa, leasing o renting de vehículos nuevos matriculados en España, con un precio máximo de 35.000 € (IVA excluido). El concesionario deberá estar ubicado en Andalucía.

Podrán acogerse a estas ayudas los profesionales autónomos con domicilio fiscal o establecimiento en Andalucía, inscritos en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

La solicitud se presentará directamente por el autónomo mediante certificado digital, a través de la aplicación telemática de la Agencia Andaluza de la Energía. No será necesario aportar documentación en esta fase inicial, ya que la verificación se realizará posteriormente de manera automatizada.

En el plazo de un mes desde la admisión a trámite se notificará electrónicamente la resolución de concesión, abonándose el incentivo en ese momento en la cuenta bancaria indicada, que deberá estar inscrita en el Fichero Central de Personas Acreedoras de la Junta.

La persona beneficiaria dispondrá de 6 meses desde la notificación para ejecutar la actuación: pagar y matricular el vehículo nuevo y achatarrar el antiguo. Posteriormente contará con 4 meses improrrogables para presentar la documentación justificativa.

En caso de compra directa deberá aportarse la factura y el comprobante de pago; si se trata de renting o leasing, el contrato correspondiente. La documentación deberá conservarse durante 2 años, pudiendo ser requerida en comprobaciones por muestreo. El incumplimiento de los requisitos supondrá el reintegro de la ayuda.