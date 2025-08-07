Visita a los talleres de Montilla y Aguilar para ver la restauración del patrimonio cofrade de Montemayor, Rute y Baena

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, se ha desplazado hasta las localidades de Montilla y Aguilar de la Frontera para comprobar in situ cómo están avanzando los trabajos de recuperación de algunas piezas del patrimonio cofrade de la provincia, bienes que están siendo restaurados gracias a las ayudas del Programa de Restauración del Patrimonio Cofrade de la Diputación de Córdoba 2024.

En Montilla la delegada provincial ha visitado el taller de restauración de Miguel Ángel Sánchez Jiménez, donde se encuentran las imágenes de nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna de Montemayor, perteneciente a la Hermandad de la Vera Cruz y obra de principios del siglo XVII, y la imagen del Cristo del Mayor Dolor de Rute, fechada en el siglo XIX y perteneciente a la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen.

Tras un intercambio de impresiones con el restaurador sobre las actuaciones llevadas a cabo, Siles se ha desplazado hasta Aguilar, donde ha conocido los trabajos que está haciendo el Taller de Bordados Eloy en el manto de salida de la Virgen de la Esperanza, titular mariana de la Hermandad de la Vera Cruz de Baena. La pieza textil que se está restaurando está bordada en oro sobre terciopelo negro y fechada en el siglo XIX.

Durante su visita a ambos talleres la delegada de Presidencia ha aprovechado para recordar que “estas restauraciones son posibles gracias a las subvenciones que desde la Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda hemos concedido para la restauración del patrimonio cofrade de nuestras cofradías, unas ayudas que recibieron 69 hermandades y que contaron con un presupuesto total de 657.156 euros”.

“Con esta iniciativa demostramos el compromiso de la Diputación con un sector que para la institución es de especial relevancia, no sólo por el valor patrimonial e histórico que poseen las piezas en sí mismas, sino porque, además, estamos respaldando el trabajo de muchos artesanos y talleres que se dedican a la recuperación de este tipo de piezas”, ha manifestado Siles.