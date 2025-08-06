El Ayuntamiento participa en la reclamación de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en por la tardanza y falta de técnicos en el servicio de ambulancia

Esta mañana, el Hospital de Montilla ha acogido la rueda de prensa convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, en la que se ha anunciado la presentación formal de una reclamación por la tardanza de más de una hora en la llegada de una ambulancia ante un accidente ocurrido recientemente en las piscinas municipales.

La acción ha contado con la presencia del alcalde de Montilla, Rafael Llamas; la primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance; representantes de la Corporación Municipal, como el grupo de Izquierda Unida con su portavoz Rosa Rodríguez, y miembros de la plataforma ciudadana.

El detonante de esta acción ha sido el incidente de una monitora en las piscinas municipales, que “sufrió una lesión grave en la rodilla”. Según ha explicado José Antonio Bellido, coordinador de la Plataforma, “la ambulancia tardó una hora y cuarto en llegar, y lo hizo con un solo técnico a bordo, siendo necesaria incluso la camilla del propio botiquín municipal”.

Durante su intervención, el alcalde Rafael Llamas ha calificado el hecho como “una situación real que refleja el grave deterioro del servicio de ambulancia en nuestra comarca” y ha asegurado que “la sanidad pública es un derecho que debe ser garantizado con medios humanos y técnicos suficientes, especialmente en casos de urgencia”. Llamas ha reclamado también mayor transparencia respecto al uso del hospital tras la reciente ampliación, aún sin equipamiento ni fecha de apertura definida.

A su vez, Llamas ha querido destacar que “la sanidad pública es sostenible si existe una apuesta firme y decidida. Es un servicio esencial que garantiza la igualdad. La sanidad pública nos iguala, porque cuando entramos por la puerta de un hospital, no se nos pregunta ni de dónde venimos, ni cuánto ganamos, ni cómo nos llamamos. Se nos atiende por el hecho de ser ciudadanos y ciudadanas.”

Por su parte, la portavoz de IU, Rosa Rodríguez, ha señalado que “esta es una prueba más del abandono que sufre la sanidad pública por parte de la Junta de Andalucía” y ha denunciado la “falta de recursos y de voluntad política para dotar a los servicios sanitarios de lo necesario para una atención digna y eficaz”.

Desde la Plataforma, Bellido ha alertado de que “esta situación no es un caso aislado” y ha puesto de manifiesto la falta de contratación durante el verano, agravando la ya «preocupante escasez de profesionales sanitarios en toda la comarca».

El Ayuntamiento de Montilla ha reiterado su compromiso con la defensa de la sanidad pública, instando a la Junta de Andalucía a tomar medidas urgentes que frenen la progresiva degradación del sistema. La reclamación presentada hoy simboliza, en palabras de Rafael Llamas, “la voz de una ciudadanía que no puede esperar más, porque la salud no entiende de demoras”.