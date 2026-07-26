UPA y Deoleo convocan los Premios “Olivar Sostenible, Vivo e Innovador”

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Deoleo han presentado esta semana en Madrid la convocatoria de los Premios “Olivar Sostenible, Vivo e Innovador” 2026, una iniciativa destinada a reconocer y dar visibilidad a las mejores prácticas que contribuyen a construir un olivar más sostenible, competitivo e innovador. La convocatoria busca poner en valor el compromiso de agricultores, cooperativas, almazaras y otros actores del sector con un modelo de producción capaz de responder a los desafíos ambientales, económicos y sociales que afronta el olivar español.

Los premios nacen con el objetivo de impulsar la difusión de experiencias ejemplares que demuestren que es posible compatibilizar la rentabilidad de las explotaciones con la conservación del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la mejora de la biodiversidad y el desarrollo de las zonas rurales. En esta edición, el jurado otorgará una especial importancia a aquellas iniciativas que integren los tres pilares de la sostenibilidad: ambiental, económica y social.

Podrán presentar su candidatura olivareros y olivareras, tanto a título individual como colectivo, cooperativas, almazaras privadas y cualquier otra entidad vinculada a la producción de aceite de oliva que desarrolle proyectos en España. Las candidaturas podrán enviarse desde la publicación de las bases hasta el 15 de septiembre de 2026, prioritariamente a través del formulario habilitado en la página web de UPA.

Dos categorías para premiar el olivar sostenible

Una de las categorías, la denominada “Gestión de explotación agraria olivarera”, distinguirá proyectos desarrollados en explotaciones olivareras que incorporen medidas innovadoras relacionadas con el manejo sostenible del suelo, el uso eficiente del agua y otros insumos, la mejora de la biodiversidad, la incorporación de las mujeres a la gestión de las explotaciones o la inclusión.

La segunda categoría del certamen, designada como “Gestión de iniciativa colectiva” reconocerá iniciativas vinculadas a la transformación y comercialización del aceite de oliva que destaquen por su apuesta por la calidad, la eficiencia energética, la gobernanza, la valorización de subproductos o el impacto social.

En ambas categorías se valorará especialmente la capacidad de adaptación a los retos presentes y futuros del sector, los resultados obtenidos mediante indicadores objetivos, la participación en proyectos de innovación e investigación durante los últimos tres años y el desarrollo de iniciativas en zonas olivareras con especiales dificultades productivas, donde el olivar desempeña un papel esencial para la economía y la cohesión territorial.

Los dos proyectos ganadores recibirán como premio un viaje para dos personas a las instituciones europeas en Bruselas, con todos los gastos pagados y con encuentros en las instituciones europeas para explicar la realidad del olivar sostenible español y trasladar las necesidades de este sector.

El jurado estará integrado por representantes de UPA, Deoleo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Consejo Oleícola Internacional, FADEMUR y un profesional del periodismo, garantizando así una valoración plural y especializada de las candidaturas.

Con esta convocatoria, UPA y Deoleo reafirman su compromiso con un modelo de olivar sostenible, vivo e innovador, capaz de generar valor económico, preservar el medio ambiente y fortalecer el futuro de los territorios rurales.

En la presentación de los premios, hoy en Madrid, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha explicado la oportunidad de convocar estos galardones para visibilizar y premiar “todo lo bueno” que cada día se está haciendo desde los olivares españoles. “El olivar sostenible es mucho más que un sistema productivo, es tradición, cultura e innovación”, ha señalado, animando a todos los olivareros y olivareras a presentarse.

El director de Comunicación y Asuntos Públicos de Deoleo, José Antonio Bonache, ha enmarcado esta iniciativa conjunta con UPA dentro de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, destacando la cercanía como motor del cambio: “Como líderes mundiales, nuestro propósito es ‘Cuidar lo que te cuida’. La sostenibilidad y la cercanía con quienes nos acompañan en este camino son el núcleo de nuestro negocio. Hoy nuestra propuesta de valor integra calidad, excelencia y una conexión directa con el campo. Con estos premios queremos reconocer a quienes ya están liderando la transformación, algo que es imprescindible para garantizar un futuro sostenible y con un impacto positivo, todo ello desde el campo, las cooperativas y las almazaras”.

Inscripciones en upa.es/olivarvivo