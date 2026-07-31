Comienza la vendimia en la zona de Montilla-Moriles, la más temprana de Europa

Asaja Córdoba ha informado del comienzo de la vendimia de las primeras uvas en la zona de Montilla-Moriles, la más temprana de Europa.

Las primeras uvas cosechadas son las variedades blancas tempranas como la moscatel que producirán los primeros mostos con los que se harán los vinos jóvenes y a las que seguirán las variedades tintas y, finalmente, la autóctona Pedro Ximénez, que aún no han comenzado a cosecharse y que es el grueso de actividad en la campaña de la vendimia en la zona.

El presidente de la Sectorial de Viña de Asaja Córdoba, Juan Manuel Centella, ha explicado que se espera una cosecha normal en torno a los 32 millones de kilos, casi un 50% más que la campaña anterior que fue desastrosa por el mildiu, pero que están expectantes por la evolución del verano ya que si aparecen aires calientes el rendimiento se verá afectado.

La uva tinta de la zona es cada vez menor con una superficie simbólica que producirá en torno a los 400.000 kilos de uva.

Respecto a los precios están por determinar pero las bodegas ya han anunciado que bajarán de manera importante respecto a los 90 céntimos de la campaña anterior.