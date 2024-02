Un punto frente al Fray Albino sacó el Apedem Senior

Tan sólo un punto sacó Apedem en la tarde del domingo en Córdoba, frente a CD. Fray Albino, a pesar de las innumerables ocasiones que creó el equipo amarillo, hoy no estuvo nada acertado de cara al gol.

Tarde desapacible con llovizna y viento desagradable, que por ocasiones fue intenso e incluso molesto para trenzar jugadas de forma habitual. Inclemencias del tiempo que no tuvieron nada que ver en el resultado.

Una primera parte con un dominio claro por parte de los montillanos, llegando bien por ambas bandas, con el centro del campo bien controlado y claras ocasiones para haber inaugurado el marcador. Osuna tuvo en sus botas dos ocasiones que lamieron el póster izquierdo, Lete estrelló el balón en el travesaño, Emi estuvo sólo frente al guardameta local, Loki cabeceó dos centros muy cerca del travesaño, pero “la pelota no quiso entrar”. Y así nos fuimos al descanso, sin que el rival inquietara en ningún momento el área visitante.

Con el comienzo de la segunda parte, el partido cambió y las sensaciones fueron diferentes, perdimos el centro del campo y los cordobeses se asentaron bien en el terreno de juego, hicieron valer su táctica, aprovechando el viento a favor mandaron balones a la espalda de nuestra zaga, en varias ocasiones hasta que consiguieron recompensa y se pusieron por delante en el ecuador del segundo periodo. A partir de ahí volvimos a ver al equipo de la primera parte, Apedem volvía a percutir una y otra vez contra el área rival, pero sin fortuna de cara al gol, por fin en un claro penalti ejecutado con éxito por Emi, llegó el empate a falta de siete minutos para el final del partido. Los siguientes minutos fue un continuo asedio contra la portería local, Machu frente al portero tuvo la victoria en sus botas, de igual forma Emi cayó en el área en un claro penalti que no se pitó, no pudo ser, no pudimos conseguir la victoria.

La liga se aprieta, los equipos se juegan mucho, tanto los de arriba, como los de abajo, no hay partido tranquilo, ni que esté decantado hasta el pitido final. Los Califas, ganaron en el descuento y Lucena empató en los minutos finales, Stadium perdió con Los Leones de Pozoblanco que ahora son nuestros más inmediatos perseguidores a tan sólo un punto y empatados con los Califas. Ya lo advertimos cada partido… una final.

El martes volvemos al trabajo hay que preparar la siguiente jornada, recibimos al Menciano Atlético, equipo que también se juega muchísimo, vendrá a luchar por la permanencia y viene de conseguir una victoria en casa que le ha dado motivos para seguir creyendo en la salvación.

El Club anima de nuevo a que la afición nos siga acompañando en este sueño. Gracias de antemano, nos vemos este domingo en nuestro estadio.

Ficha Técnica del C.D. Fray Albino 1 – 1 C.D. Apedem Senior

C.D. Apedem

Fernández Ruz, Román; García Aguayo, Carlos; Cobos Ríos, Luis; López Llamas, José Antonio; Roldan Cuéllar, Sergio; Osuna Guardeño, Adrián; Arroyo Rodríguez, Juan Alejandro; Ruz Mejías, Javier; Muñoz García, Emiliano; Llamas Salamanca, Pablo; Urbano Jiménez, José David; Espejo Polo, Adrián; Ortiz Santiago, Adrián; Luque García, José Antonio; Espejo Velasco, Francisco; Lorenzo Ordóñez, Alfredo; Bautista Alcaide, Manuel Jesús; Márquez Velásquez, Jaime

Cuerpo Técnico

Delegado Equipo: Bonilla Berlanga, Fernando

Entrenador: Polonio Pérez, Jesus

Tarjetas

Arroyo Rodríguez, Juan Alejandro (10′) Llamas Salamanca, Pablo (30′) Espejo Polo, Adrián (75′) Lorenzo Ordóñez, Alfredo (75′) Muñoz García, Emiliano (89′)

C.D. Fray Albino

Baños Trujillo, Víctor Manuel; Montilla Luque, Juan; Albalá García, Enrique; Trigo Torreras, José Manuel; Ruiz Mancha, Adrián; Muñoz Gómez, Cristóbal; Pizarro Expósito, Antonio; Buzón Segura, Javier; Funes Alcaraz, Álvaro; Gutiérrez Fernández, Alberto; Patiño Baena, Javier; Gavilán Martínez, Jesús; Gañan Cañete, Víctor; Domenech Abad, Raúl; Azhar, Ilyas; Martínez Priego, José Ramón; Márquez Ordóñez, Francisco Javier

Cuerpo Técnico

Delegado Campo: Pelayo Martínez , Pablo

Entrenador: Real Gago, Jose

Tarjetas

Patiño Baena, Javier (55′) Funes Alcaraz, Álvaro (70′) Pizarro Expósito, Antonio (75′) Montilla Luque, Juan (80′) Ruiz Mancha, Adrián (80′)

Goles

1 – 0 Funes Alcaraz, Álvaro (67′)

1 – 1 Muñoz García, Emiliano (83′)

Manuel Mediavilla