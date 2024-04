Un Apedem sin suerte cae frente al Figueroa

Penúltima jornada de liga y derrota de nuestro Apedem Montilla Senior en la visita a Córdoba concretamente al Campo de Fútbol del Figueroa C.D.

Los montillanos no están teniendo suerte en este final de liga, se está haciendo eterna, el equipo no consigue salir de la enfermería, en esta ocasión hasta 10 jugadores no pudieron ser convocados entre lesiones y sanciones, cuatro suplentes en el banquillo de los cuales dos tocados, Emi y el juvenil Ezequiel y por otra parte Felipe, recién salido de la grave lesión que sufrió hace unos meses.

Con este panorama se presentaron nuestros amarillos en Córdoba. Sin embargo no hay nada que reprochar en esta derrota a ningún jugador, todos absolutamente todos, lo dieron todo en el campo. Exprimieron todas sus reservas y se dejaron la piel. Y por si fuera poco el equipo jugó con diez jugadores tras la expulsión por doble amarilla de Francis Jurado.

Nada más comenzar el partido, en el minuto dos, el jugador cordobés Berges conectó una bolea cerca del área que tomó rumbo a la escuadra de la portería defendida por Adrián que nada pudo hacer en esta ocasión. Era el 1-0 en el marcador y poco tardó en llegar el segundo en una falta al borde del área que trasformó Almoguera de tiro directo. Ya no llegaron más a nuestra área en la primera parte, y mientras tanto nosotros tuvimos la mala suerte de dos tiros al palo de Aarón Salado, además de otras dos clarísimas frente al portero que no quisieron entrar.

En la segunda parte nuestro equipo se olvidó de que no teníamos recambios y del esfuerzo que ya llevaban en sus botas y salieron a por todas y de nuevo nos encontramos con los palos, esta vez fue Dito quien estrelló el balón en el poste derecho del portero local, que por cierto sacó hasta siete balones de gol, gran actuación del meta cordobés que no pudo hacer nada para que Joseda en el minuto 53 acortará distancia.

Desde entonces nuestros guerreros no pararon de asediar el área del equipo local, pero en una contra del Figueroa nuestro central Francis cometió falta y con ello recibió la segunda amarilla, teniendo que abandonar el campo y dejando a su equipo con diez jugadores.

Sin embargo los montillanos no se amilanaron y siguieron percutiendo a la portería local, pero con más corazón y coraje que fuerza. Ya estaban muy justicos, Felipe salió y piso el césped después de todo el otoño e invierno recuperándose de su lesión, estuvo muy bien aunque lógicamente todavía falta de ritmo, Emi ayudó en lo que pudo unos minutos, las molestias en sus abductores no daban más de sí. Y así apretando hasta el final y sin dar un balón por perdido terminaron nuestros guerreros este encuentro.

No pudo ser, no pudieron brindarnos la victoria, pero, nada más terminar el encuentro se desplazaron todos al centro del campo con las manos en alto y con un largo aplauso quisieron agradecer a su afición la lealtad y los ánimos de los que han disfrutado este equipo durante toda la temporada.

Este domingo disputarán el último partido de liga, nos visitará el C.D. Miralbaida y este club sólo deseamos y pedimos a la afición que venga a despedir la temporada, que aunque no hayamos tenido un buen final de liga, sí que hemos conseguido y de sobra el primer objetivo de permanecer en esta difícil categoría, e incluso han soñado con el ascenso. Creemos que nuestros jugadores merecen estar acompañados de su gente y de su afición. El club se siente orgulloso de todos y cada uno de ellos.

¡¡Nos vemos este finde en nuestro estadio!!.

Ficha técnica del Figueroa C.D. 2 – 1 C.D. Apedem

Figueroa C.D.

Coca Espinosa, Alvaro; Rubio Ventosa, Pablo; Rey Delgado, Daniel; Saavedra Pérez, Antonio; Gutiérrez Cordón, Javier; Cebrero Porras, Ricardo; Bonilla Del Rosal, Ariel; Berges Sánchez, Alejandro; Ortega Peña, Jose Angel; Almoguera Tena, Jorge; Zafra Montaño, Rafael; Porro Almendra, Angel Antonio; Mifsut Castilla, Manuel; Gyan, Jeffery; Lozano Ramírez, Kevin; Tejada Pérez, Fernando; Romero Alex, Juan Rafael; Fernández Hernández, Carlos Miguel

Cuerpo Técnico

Delegado Campo Cruz García, Francisco

Delegado Equipo Cruz García, Francisco

Entrenador Carmona Vázquez, Jose

Tarjetas

Cebrero Porras, Ricardo (89′)

Almoguera Tena, Jorge (89′)

C.D. Apedem

Espejo Polo, Adrián; García Aguayo, Carlos; Cobos Ríos, Luis; López Llamas, Jose Antonio; Ortiz Santiago, Adrián; Luque García, Jose Antonio; Aguilar Pino, Álvaro; Salado Sánchez, Aaron; Lorenzo Ordóñez, Alfredo; Urbano Jiménez, Jose David; Jurado García, Francisco Jose; Osuna Guardeño, Adrián; Montero Salas, Felipe; Salado Sánchez, Ezequiel; Muñoz García, Emiliano

Cuerpo Técnico

Delegado Equipo Mejías Bel, Sergio

Entrenador Polonio Pérez, Jesús

Tarjetas

Jurado García, Francisco Jose (8′) (61′)

López Llamas, Jose Antonio (18′)

Luque García, Jose Antonio (38′)

García Aguayo, Carlos (82′)

Muñoz García, Emiliano (87′)

Osuna Guardeño, Adrián (89′)

Manuel Mediavilla