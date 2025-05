Bodegas y Lagares del Colectivo VitiVinum pedimos rectificaciones públicas al presidente del Consejo Regulador Montilla-Moriles por sus recientes declaraciones.

Ante las desafortunadas declaraciones que faltan a la verdad, realizadas por el presidente y también por el gerente del Consejo Regulador de la D.O.P. Montilla- Moriles con motivo de la celebración de la pasada XXXIX Cata de Córboba, relativas a:

La no participación de algunas bodegas “por no cumplir los requisitos exigidos”

Un nuevo modelo de Cata más profesional

La representación del sector en la Cata

Una vez pasado el evento en el que no hemos querido interferir para su buen desarrollo, las bodegas, lagares y coop, del Colectivo VitiVinum nos sentimos en la necesidad de:

1 – Manifestar nuestro rechazo, malestar e indignación por tales declaraciones.

2 – Invitar al presidente y al gerente a demostrar o indicar qué requisitos hemos dejado de cumplir, más allá de la voluntad de no participar.

3 – Aclarar y reiterar que la no participación de las bodegas en la XXXIX Cata ha sido debido a:

No poder ni desear asumir más deudas

La elevada provisión de costes y al alto presupuesto del evento que no está al alcance de la mayoría

No considerar adecuado el formato escogido que a nuestro criterio no sirve para la óptima consecución de objetivos económicos y promocionales de las bodegas, lagares y cooperativas.

Por dignidad y coherencia y llamar así la atención sobre estos graves problemas

4 – Observar que no se advierte un “nuevo concepto de Cata” que tenga que ver con “requisitos” que no han sido cumplidos, como aseguró el presidente.

5 – Considerar que no se propusieron medidas, ni se han visto en la práctica cambios sustanciales para asegurar que la Cata es más “profesional”.

Todo ha seguido igual, a no ser que se considere, que el cambio de ubicación y horario más los contenidos habituales, den por sí solos ese carácter “profesional” pero sin profesionales.

6 – Rechazar tajantemente la afirmación de que “las catorce bodegas participantes representan el 85-90% del sector”.

Tal aseveración, se hará seguramente, en base a la superficie o hectolitros acumulados por una minoría de bodegas, lo que en realidad equivale “a dejar sin amparo público ni representatividad a la mayoría de bodegas, lagares y coop de la D.O.P. Montilla-Moriles, que aunque muy mermada, cuenta a día de hoy con unos cincuenta y cinco operadores”.

7 – Negar y rechazar por injusto e indigno el criterio reiterado incluso públicamente, de que; “aquí, tanto tienes, tanto vales”, que es lo que al parecer sostiene esa afirmación tan lamentable y demuestra desgraciadamente que está tan interiorizada y asimilada por el gerente y el presidente que les sirve frecuentemente como excusa para justificar las limitaciones e incluso la forma de operar del Consejo.

8 – Aclarar por tanto, que la D.O.P. Montilla – Moriles, no puede nunca ser considerada ni dirigida como una simple empresa, si no que es un ente bajo tutela y de derecho público que pertenece a todos y como tal hay que saber conducirlo.

Por todo ello, “deseamos y pedimos que el presidente corrija también de manera pública tales afirmaciones y comentarios con el fin de subsanar tan lamentables e injustas palabras”.

Igualmente queremos expresar nuestra celebración por el presumible éxito de la reciente Cata de Córdoba de la que muchos hemos formado parte siempre y lo seguiremos haciendo cuando se den las circunstancias adecuadas.

Consideramos que sería por tanto, del agrado de la mayoría de operadores que el Consejo Regulador trabajara para hacer posible una mayor participación y no conformarse con la de una minoría por relevante que esta sea.

Colectivo VitiVinum de Montilla Moriles