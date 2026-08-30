Todo listo para el II Trofeo Miguel Navarro Polonio

El próximo viernes se celebra, promovido por el CD Apedem, el II Trofeo Miguel Navarro Polonio que reunirá en el estadio del mismo a las primeras escuadras del CD Apedem Montilla con la la del CD Villa de Espejo.

Ya han pasado casi 3 años desde que Miguel Navarro Polonio nos dejara de forma abrupta tras sufrir una infarto. Su legado personal, profesional y político resultó siempre destacable, pero en el fútbol es donde mas honda huella causó, de hecho fue fundador del Club Deportivo Apedem Montilla, del que fue presidente (1994 y 1998) además de directivo del Montilla Club de Fútbol, siendo el abonado número 1 y posteriormente nombrado Presidente de Honor del Montilla Club de Fútbol.

Tanto fue el impacto futbolístico que dejó en Montilla que dos meses mas tarde de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Montilla inició el expediente administrativo para rotular el Estadio Municipal de fútbol con el nombre de Miguel Navarro Polonio, estadio inaugurado oficialmente este año.

Hay nombres que no se olvidan. Hay historias que siempre permanecerán. El fútbol volverá a ser el punto de encuentro para rendir homenaje a Miguel Navarro Polonio en la segunda edición de su trofeo en una noche para disfrutar del fútbol, pero sobre todo para recordar, sentir y mantener vivo un legado que forma parte de nuestra historia.

La petición para el cambio de nombre a Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio tuvo un altísimo impacto popular ya que contó con la firma de unos 600 vecinos de Montilla a lo que hay que añadir los numerosos colectivos y asociaciones locales, del mundo del deporte y de otros ámbitos.