Inaugurado oficialmente el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio

El renombrado Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio vivió un momento de emoción y recuerdo al desaparecido Miguel Navarro Polonio.

La tarde noche del 28 de diciembre de 2023 nos dejaba Miguel Navarro Polonio, un hombre lleno de vida. Desde ese momento la sociedad montillana y mas la deportiva, no ha dejado de moverse para conseguir un reconocimiento como el que ayer se le concedió al ponerle al Estadio municipal su nombre

Siempre vinculado a la banca, llegando a ser Director de diferentes sucursales financieras, se jubiló en la Caixa, momento tras el que se embarcó en la política con el Partido Popular de la mano de Federico Cabello de Alba, consiguiendo la alcaldía y llegando a ser teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Montilla entre 2011 y 2015.

Unido de toda la vida al fútbol, fue fundador del Club Deportivo Apedem Montilla, del que fue presidente (1994 y 1998) además de directivo del Montilla Club de Fútbol, era abonado número 1 y fue nombrado Presidente de Honor.

Desde su defunción no han dejado de sucederse actos en su recuerdo, cosa que bien define el legado que en lo deportivo y en lo personal nos dejo a muchos de los que tuvimos la suerte de disfrutarlo.