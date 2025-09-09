Despliegue de efectivos y afición en el Memorial Miguel Navarro

Anoche se celebró la presentación de los equipos para la temporada 2025-26 del C. D. APEDEM MONTILLA en todas sus categorías desde bebés hasta Senior. Posteriormente se celebró el primer memorial Miguel Navarro Polonio, en reconocimiento póstumo a quién fue fundador y presidente del Apedem.

El invitado para este primer trofeo fue el Baenenense. El saque de honor lo realizó el Alcalde de Montilla, D. Rafael Ángel Llamas. En el aspecto futbolístico, el encuentro se saldo con el resultado de 3-0 para el equipo Vinícola, un partido que también servía como presentación del equipo ante su afición. Un partido donde el equipo visitante gozó de algunas ocasiones de gol en el primer tiempo que Carlos Repiso resolvió con gran acierto.

El APEDEM no llegaba ni inquietaba la portería visitante, hasta que en su primer acercamiento, en el min 30 , Aarón Salado de tiro cruzado batía al portero visitante después de recibir un magnífico pase de su hermano Ezequiel, era el 1-0, y cuando no se había repuesto del gol, dos minutos después , un balón suelto, consecuencia de un error del guardameta visitante, Alex Hierro aprovecha para batir con vaselina, logrando el 2-0 .

En la reanudación, ya el equipo visitante no se acercó en ningún momento a la portería defendida por Román Fdez. , no es que el equipo de Rafa Garrido tampoco gozará de muchas ocasiones de gol , cuando en una de ellas otra vez Ezequiel Salado fitra otro gran pase a Fran Guárdeño, que se plantó ante el portero baenenense y lo batió en su media salida.

Poco más reseñar aparte de una gran parada del portero visitante que evitó el cuarto, ya no se movió más el marcador y donde el Primer memorial Miguel Navarro Polonio se queda en casa, un trofeo que al final del partido las autoridades Montillanas encabezadas por su Alcalde Rafael Llamas y su concejal de deportes Miguel Sánchez, presenciaron la entrega de trofeos los dos hijos de Miguel Navarro.

Así terminaba este memorial y penúltimo test de pretemporada del equipo auriverde ante del inicio de competición el próximo 21 de septiembre.