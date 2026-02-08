Situación de la red de carreteras y caminos cordobeses el domingo 8 de Febrero

Situación de la red de carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba el día 8 de febrero de 2026, como consecuencia de los temporales sufridos

A las 10:00 horas del 8 de febrero de 2026, la situación derivada de las inclemencias meteorológicas en la Red de Carreteras y Caminos Provinciales en la siguiente:

Un total de 14 carreteras provinciales cortadas

Zona N2 – Pozoblanco

CO-7409 De Villaralto a Dos Torres. Carretera cortada en el P.k. 4+000 por desbordamiento del río Guadarramilla.

Zona C1 – Fuente Palmera

CO-3310, de A-445 a A-3051. Carretera cortada del p.k. 0 al p.k. 11 por inundación del río Guadalquivir. (Carretera de la Margen Izquierda entre Córdoba y Almodóvar)

CO-3313 De A-431 a A-3051. Carretera cortada entre el P.k. 1+700 y el P.k. 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento. (Carretera en las inmediaciones de Almodóvar del Río)

Zona C2 – La Rambla

CO-4205 De A-307 a Montemayor por su Estación. Carretera cortada por desbordamiento del arroyo del Término en el p.k. 5+375.

CO-4207 De Montilla a Montalbán. Carretera cortada entre el p.k. 4+500 y el P.k. 6+000, por desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado

Zona C3 – Córdoba

CO-3105, de N-IVa a CO-3200 por Barriada de Los Ángeles en Alcolea (Córdoba) Carretera cortada en el p.k. 6+100 por socavón.

CO-3406 De N-432 a Obejo. Carretera cortada por deslizamiento del terraplén en el p.k. 11+530, con afección sobre la explanación de la vía

Zona C4 – Montoro

CO-3201 De A-309 a A-3127 por la Campiña. Carretera cortada por desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el P.k. 6+500. (Carretera del Cuadradillo, entre Bujalance y Castro del Río).

CO-3108, de A-306 a El Carpio por Maruanas (El Carpio). Carretera cortada en su totalidad por inundación generalizada.

Zona S1 – Lucena

CO-5211 De Aguilar a A-3133 por el Santuario de la virgen de los Remedios . Carretera cortada por desbordamiento del río Cabra en el P.k. 1+500.

Zona S2 – Rute

CO-6213 Cabra a Llanos de Don Juan (Rute). Carretera cortada por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el P.k. 3+600 y P.k. 3+700.

CO-8215 De A-331 a El Higueral por Solerche (Iznajar). Carretera cortada por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes en varios puntos entre el P.k. 5+800 y P.k. 6+200.

Zona S4 – Priego de Córdoba

CO-7207, de CO-8209 a El Tarajal (Priego de Córdoba). Carretera cortada por inundación del río Salado.

CO-8203 De Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero. Carretera cortada por deslizamiento de taludes en varios puntos entre el p.k. 0+000, p.k. 4+100 y p.k. 4+750.

Otras afecciones en la red: Numerosas carreteras y caminos con balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres, caída de árboles y ramas, etc., que afectan al tráfico con carácter temporal y sobre los que se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización.