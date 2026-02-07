Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Aguilar de la Frontera Castro del Río La Rambla Montalban Montemayor Montilla

Situación de la red de carreteras provinciales

PorAntonio Galán

Feb 7, 2026 #Diputación de Córdoba

Situación de la red de carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba el día de febrero de 2026, como consecuencia del temporal acaecido.

A las 09:00 horas del 7 de febrero de 2026, la situación derivada de las inclemencias meteorológicas en la Red de Carreteras y Caminos Provinciales en la siguiente:

Zona N2 – Pozoblanco

CO-7409 De Villaralto a Dos Torres. Carretera cortada en el P.k. 4+000 por desbordamiento del río Guadarramilla.

Zona C1 – Fuente Palmera

CO-3313 De A-431 a A-3051Carretera cortada entre el P.k. 1+700 y el P.k. 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento.

Zona C2 – La Rambla

CO-4205 De A-307 a Montemayor por su Estación. Carretera cortada por desbordamiento del arroyo del Término en el P.k. 5+375.

CO-4207 De Montilla a Montalbán. Carretera cortada entre el P.k. 4+500 y el P.k. 6+000, por desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado.

Zona C3 – Córdoba

CO-3406 De N-432 a Obejo. Carretera cortada por deslizamiento del terraplén en el P.k.

11+530, con afección sobre la explanación de la vía.

Zona C4 – Montoro

CO-3201 De A-309 a A-3127 por la Campiña. Carretera cortada por desbordamiento del

arroyo de Los Verdiales en el P.k. 6+500.

Zona S1 – Lucena

CO-5211 De Aguilar a A-3133 por el Santuario de la virgen de los Remedios . Carretera cortada por desbordamiento del río Cabra en el P.k. 1+500.

Zona S2 – Rute

CO-6213 Cabra a Llanos de Don Juan (Rute). Carretera cortada por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el P.k. 3+600 y P.k. 3+700.

CO-8215 De A-331 a El Higueral por Solerche (Iznajar). Carretera cortada por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes en varios puntos entre el P.k. 5+800 y P.k. 6+200.

Zona S4 – Priego de Córdoba

CO-8203 De Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero. Carretera cortada por deslizamiento de taludes en varios puntos entre el P.k. 0+000 y P.k. 4+100.

Otras afecciones en la red: Numerosas carreteras y caminos con balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres, caída de árboles y ramas, etc., que afectan al tráfico con carácter temporal y sobre los que se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

La Rambla Montalban Montilla

Situación de la red de carreteras

Feb 6, 2026 Antonio Galán
Castro del Río La Rambla Montalban Montemayor Montilla Nueva Carteya Santaella

Desplegados efectivos de Carreteras y Bomberos para atender las emergencias provocadas por la borrasca Leonardo en la provincia

Feb 4, 2026 Antonio Galán
Montilla

El XXI Ciclo ‘Vive el Flamenco’ traerá con seis actuaciones entre febrero y mayo

Feb 3, 2026 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *