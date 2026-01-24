Montilla Abierta

Eco Montalban

Reunión de trabajo en el Complejo Medioambiental de Montalbán

PorAntonio Galán

Ene 24, 2026

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido hoy un encuentro de trabajo con el personal del Complejo Medioambiental de Montalbán, “instalaciones provinciales que son un referente andaluz y un ejemplo de como es posible combinar la innovación tecnológica con el compromiso ambiental”.

De este modo lo ha explicado Fuentes, quien ha aprovechado esta reunión para hacer hincapié en “seguir trabajando para convertir esta planta en un referente nacional de innovación tecnológica y compromiso con el medio ambiente”.

El máximo responsable de la institución provincial, que ha estado acompañado por el presidente de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), Andrés Lorite, ha hecho referencia, además, a que “el Complejo Medioambiental de Montalbán va a afrontar una renovación y modernización de sus instalaciones que permitirá la producción de biometano y compost de alta calidad con los residuos orgánicos de la provincia”.

Este proyecto, ha continuado, tiene como objetivo la ampliación y modernización de las instalaciones. Gracias a esta modernización, se podrá producir biometano, un gas renovable que contribuirá a la generación de energía limpia”.

Finalmente, Fuentes ha insistido en que “nos encontramos ante un momento clave en materia medioambiental, un punto de inflexión que hace necesario un compromiso con hechos e inversiones que contribuyan a hacer estas instalaciones más eficientes y eficaces”.

