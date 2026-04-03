Hábitos cotidianos para reducir los alimentos que acaban en la basura

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía se suma a la conmemoración del Día Internacional de Cero Desechos, impulsado por Naciones Unidas, que este año se celebra bajo el lema ‘El desperdicio cero comienza en tu plato’, poniendo el foco en la necesidad de reducir los residuos alimentarios como parte esencial de un modelo de consumo más responsable y sostenible.

El desperdicio de alimentos constituye uno de los principales retos ambientales y sociales a nivel global (el 60% se produce en los hogares), con un impacto directo en el uso de recursos naturales, la generación de residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, Consumo recuerda que los hogares desempeñan un papel clave en la reducción de estos desechos, mediante la adopción de hábitos cotidianos más conscientes, apostando por la economía circular.

Entre las principales recomendaciones, destaca la planificación de los menús semanales y la elaboración de listas de la compra ajustadas a las necesidades reales, evitando así adquisiciones innecesarias o impulsivas. Asimismo, se aconseja revisar periódicamente la despensa y el frigorífico para consumir los productos antes de que se deterioren.

La correcta interpretación del etiquetado de los productos es otra herramienta fundamental. Es importante diferenciar entre la fecha de caducidad, que indica el límite de seguridad para el consumo, y la fecha de consumo preferente, que señala el momento hasta el cual el alimento conserva sus propiedades óptimas, aunque puede seguir siendo apto si se encuentra en buen estado.

La Junta de Andalucía también incide en la importancia de un adecuado almacenamiento de los alimentos para prolongar su vida útil. La organización correcta del frigorífico, el uso de recipientes herméticos y la conservación adecuada de sobras contribuyen a evitar el deterioro prematuro de los productos.

En el ámbito de la compra, se recomienda priorizar productos locales y de temporada, así como optar por la compra a granel cuando sea posible, reduciendo así el uso de envases y embalajes innecesarios.

En el caso de los establecimientos de restauración, Consumo recuerda el derecho de las personas consumidoras a solicitar llevarse los alimentos no consumidos, fomentando así la reducción del desperdicio. Los establecimientos tendrán que facilitar envases adecuados o permitir el uso de recipientes reutilizables aportados por la clientela, siempre que cumplan las condiciones higiénicas necesarias.

Además de los alimentos, para favorecer un consumo responsable y sostenible es fundamental separar adecuadamente los residuos y aplicar los principios de la economía circular y la conocida como Regla de las 3R (reutilizar, reducir, reciclar).

Consumo recuerda el uso correcto de los contenedores: el amarillo para envases ligeros; el azul para papel y cartón; el verde para vidrio; y el gris y marrón para los restos y los residuos orgánicos, respectivamente. Una correcta clasificación de los desechos contribuye de forma decisiva a su reciclaje y a la reducción del impacto ambiental.

Asimismo, se destaca la relevancia de los puntos limpios para depositar residuos especiales como aparatos electrónicos, muebles o productos peligrosos, así como de los puntos SIGRE en farmacias para medicamentos que estén caducados y sus envases, y los depósitos específicos para pilas, baterías, aceites de cocina usados, textiles y aparatos eléctrónicos.