Llega el marrón a Montilla

El Ayuntamiento de Montilla sube un peldaño mas a los montillanos con la imposición del nuevo contenedor marrón, destinado SOLO a la recogida separada del biorresiduo domestico

Con el fin de explicar el funcionamiento del nuevo contenedor, resolver dudas y facilitar la correcta separación de los Estimado/a vecino/a: residuos, se van a realizar sesiones informativas dirigidas a la ciudadanía, el próximo 17 de Abril, en el Salón de actos del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio, con el objetivo de mejorarla gestión de los residuos urbanos se llevará a cabo 4 sesiones explicativas, en horario de 16:00 a 20.00 hrs., para avanzar hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio organizadas cada media hora.

A partir de la puesta en marcha de este Informativas previstas que se irán nuevo sistema, que tendrá lugar el día comunicando progresivamente a 29 de Mayo, los restos de comida y través de los canales oficiales y redes pequeños residuos orgánicos deberán sociales del Ayuntamiento.

¿Qué es el contenedor marrón?

Con los restos orgánicos que se depositan en el contenedor marrón se puede hacer compost, biorresiduo que puede aprovecharse como fertilizante e incluso como generador de energía. Es una actividad hecha a medida para el cuidado del medioambiente que a la vez crea empleo.

¿Qué se echa en el contendor marrón?

Lo que debe depositarse en este contenedor es: restos de alimentos como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cascaras de huevo o posos; o servilletas y papel de cocina usados.

Los restos impropios a este contenedor son los restos no orgánicos como objetos de cerámica, pañales, colillas, chicles, toallitas húmedas, arena para mascotas, pelo, polvo, etc.