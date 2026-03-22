La XXXII Sentencia Romana levantó la expectación esperada

La Centuria Romana Munda celebró anoche su Sentencia Romana, evento cultural y religioso único en España, consistente en una reflexión jurídica y teológica sobre el proceso judicial a Jesús de Nazaret, pronunciada por una personalidad destacada del ámbito jurídico, militar o periodístico.

El coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Julio Padilla Carballada, ha sido el encargado de pronunciar la sentencia en la edición de este año. La sentencia en si no se trata de una condena, sino de una reafirmación de fe y un análisis profundo de los hechos históricos y espirituales bajo una perspectiva legal contemporánea.

Tras el fallo en a los pies de la imagen del Ecce Homo de Juan de Mesa «El Mozo», el acto finalizó con unas palabras tanto de Presindente de la Centuria Romana Munda como el Parroco de Santiago.

Historia de la Centuria Romana Munda

La centuria actual, tal como se conoce hoy, nació en 1986 por iniciativa de un grupo de montillanos que buscaban recuperar la antigua tradición de los «romanos» en la ciudad, la cual se remonta a principios del siglo XX (hacia 1918-1920).

Origen del nombre: «Munda» hace referencia a la histórica Batalla de Munda, donde las legiones de Julio César derrotaron a los hijos de Pompeyo en tierras cercanas a Montilla.

Lo que empezó como una banda de cornetas y tambores para la Semana Santa creció hasta convertirse en un referente cultural. En 1987 realizaron su primer «Prendimiento» y, con el tiempo, añadieron actividades como la Ronda de los Romanos y la propia Sentencia Romana