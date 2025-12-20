Profesionales de los fogones presentan la campaña ‘Provincia de Córdoba, donde la Navidad sabe mejor’

La Diputación de Córdoba pone en marcha ‘Provincia de Córdoba, donde la Navidad sabe mejor’, campaña de comunicación con la que la institución provincial invita a la ciudadanía a unirse al reto que propone Jose Roldán, maestro panadero premiado como Panadero Mundial de 2025.

Desde su panadería El Brillante, Roldán invita a los cordobeses y cordobesas a preparar un receta con una persona mayor de su entorno, una elaboración con la que se realiza un guiño a los productos cordobeses y a la rica gastronomía de la provincia.

A este reto se han sumado ya grandes chefs cordobeses como Eva Millán, subcampeona de Marster Chef 1; Carlos Fernández, chef del Kàran Bistró; y Álvaro Montes, chef de La Jamoteca de Morales. Todos ellos se suman a esta iniciativa que pone el foco de atención en el festín de olores y sabores que llenan las mesas cordobesas durante las fiestas navideñas.

Esta propuesta invita a la ciudadanía cordobesa a compartir el vídeo de su propuesta gastronómica en redes sociales bajo el hashtag #NavidadEnCórdoba, mencionado a @dipucordoba, para que desde la Diputación de Córdoba también pueda difundirse.

La institución provincial apuesta así por recuperar recetas que guardan historias que unen generaciones, platos en los que se evidencia la importancia del aceite de oliva virgen extra, los vinos y vinagres de la DOP Montilla-Moriles o los productos de Los Pedroches. Toda la información de la campaña puede descubrirse en https://www.dipucordoba.es/donde-la-navidad-sabe-mejor/

Además, con ‘Provincia de Córdoba, donde la Navidad sabe mejor’ la Diputación de Córdoba invita a visitar los pueblos de la provincia y a descubrir sus belenes vivientes, el pueblo de los gnomos, la zambombá, luces espectaculares, pueblos decorados con productos reciclados o un belén gigante de chocolate.

Conocemos a los profesionales de los fogones que han aceptado el reto

Jose Roldán, reconocido como Panadero Mundial 2025 por la Unión Internacional de Panaderos y Confiteros, ha sido distinguido por su excelencia técnica, creatividad e innovación. Nacido y criado en Córdoba, conoció el oficio desde pequeño. Desde muy joven aprendió en el obrador en el que trabajaba la familia la parte más artesana de la profesión, a la que más tarde incorporaría una extensa instrucción en escuelas de formación técnica de reconocida referencia. Jose Roldán y su tía Isabel, con la que comparte conocimiento y gratos recuerdos, nos invitan a elaborar una receta tradicional de mantecados.

Eva Millán, chef privada y subcampeona de la primera edición de Masterchef España, nos cuenta que el secreto de un buen plato es algo tan sencillo como tener productos de calidad que te lleven al pasado, “al arroz de los domingos en casa de la yaya”. Millán destaca por su creatividad e innovación. Bióloga y nutricionista de carrera, comenzó estudiando alta cocina en la escuela Le Cordon Bleu Madrid, donde también fue profesora. Además, ha trabajado como chef ejecutiva en hoteles de cinco estrellas en Méjico y como chef privada. Eva y Francisco, un gran amigo de la familia, nos preparan la receta de un delicioso solomillo ibérico.

Carlos Fernández, reconocido con un Sol de la Guía Repsol 2025 y un Bib Gourmand de la Guía Michelin España 2025, presenta en el Kàran Bistró los sabores de la dehesa del Valle de los Pedroches.Este chef ofrece experiencias culinarias únicas, con ingredientes frescos y locales de agricultores y productores de la zona, apoyando así la economía local y reduciendo nuestra huella de carbono. Carlos y Mª Pilar, amiga, vecina y clienta asidua de Kàran Bistró, nos invitan a elaborar carrilleras de cerdo ibérico al amontillado.

Álvaro Montes, de 30 años de edad, se pone al frente de La Jamoteca de Morales, bar de toda la vida en Priego de córdoba. Este chef regenta junto a su madre, Antonia Bermúdez, esta casa fundada en 1961, especializada en productos ibéricos y quesos y con una rica cocina tradicional andaluza. Con varias nominaciones a Mejor Taberna de la Provincia de los Premios Gurmé, La Jamoteca de Morales es un lugar excelente para saborear la esencia de la gastronomía cordobesa, aderezada con el aceite de oliva virgen extra más laureado del mundo. Álvaro y Antonia se atreven en su reto con un sabroso revuelto de collejas.