Potente arranque del Xi Circuito Diputación Córdoba BTT XCO 2026 con el XCO Escuela Víctor Fernández

El entorno del Parque Urbano El Patriarca de la capital cordobesa fue escenario de la primera prueba de esta competición; Ana María Mena y Francisco Rus fueron los grandes protagonistas de esta matinal de BTT.

El XI Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO se estrenó el domingo con la disputa del ‘XCO Escuela Víctor Fernández’. La modalidad olímpica del BTT no faltó a su cita con los bikers cordobeses y de otras provincias cercanas que no dudaron en acercarse al evento organizado por el C.D. Víctor Fernández Cycling y que tuvo como lugar de celebración el entorno natural del Parque Urbano El Patriarca de la capital cordobesa. Tras este evento vendrán los de Torrecampo, Rute, Montilla y Puente Genil en un equilibrado y atractivo cartel de pruebas.

Este circuito está organizado por la Federación Andaluza de Ciclismo con la colaboración de la Diputación Provincial de Córdoba y en coordinación con los clubes organizadores de las distintas pruebas a celebrar.

Con la emoción propia de los más pequeños antes su estreno, las primeras mangas de categorías de escuelas brindaron grandes momentos a los muchos familiares y aficionados congregados en este paraje cordobés.

Tras las categorías de iniciación, y ya sobre el trazado absoluto preparado a conciencia por el experimentado Víctor Fernández, primero se puso en marcha la manga de máster masculinos y todas

las féminas desde cadete. Entre las corredores, la pujante jiennense Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entren.) se alzó como la mejor.

Finalmente, y ya destinada a categorías masculinas cadete, júnior, sub23 y élite, una última manga de mucho nivel donde el murciano Francisco Rus (Vigo-Rías Baixas) tuvo que esforzarse al máximo para lograr la victoria ante un combativo Jesús Montoro (C.D. FS Bike).

Ganadores de la prueba por categorías:

Promesa: Mikel Guzmán (C.D. Víctor Fernández Cycling) y Paula Venzala (C.D. FAM Bike Team).

Principiante: Daniel Luna (C.D. Makinon Bikes Málaga) y Paula Cárdenas (C.D. MTB Tortugas Cojas).

Alevín: Salvador Pérez (C.D. Fer García) y Ariada López (C.D. FAM Bike Team).

Infantil: Alejandro Écija (Team Proquisur by Rahamantah) y Amalia Pérez (Escuela VAS Trabuco).

Cadete: Ángel Pérez (Klimaverso Bikers-Krea Rótulos) y Natalia Serrano (C.D. Víctor Fernández Cycling).

Júnior: Iker Pérez (C.D. Jesús Rosendo) y Nuria Palacios (C.D. BTT Villa de Benamejí).

Sub23: David Porras (Espejo Bike Team) y Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entren.).

Élite: Francisco Rus (Vigo-Rías Baixas).

Máster 30: Rafael Nieto (C.D. A Bloque).

Máster 40: Francisco Gómez (C.D. A Bloque).

Máster 50: David Sánchez.

Máster 60: Antonio Francisco Barranquero (DTMBike).

Asistieron a este evento para acompañar a los organizadores Sebastián Rey, gerente del IMDECO, y el delegado de la Federación Andaluza de Ciclismo en la provincia de Córdoba, Manuel Barea.

La siguiente prueba de este circuito se disputará el 1 de marzo en Torrecampo bajo el nombre de I Rally Cañada Real de la Mesta’, cuyas inscripciones se abrirán próximamente.