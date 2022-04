Para Vox la reforma laboral ha supuesto un perjuicio para el sector cultural

El diputado nacional del VOX por Córdoba, José Ramírez del Río, ha recordado al Gobierno de Sánchez que “la reforma laboral que ha presentado este Gobierno influye negativamente en las contrataciones del mundo de la Cultura y los espectáculos”.

José Ramírez del Río, diputado nacional de VOX por Córdoba, en su intervención en el pleno para debatir el Real Decreto Ley 5/2022 sobre la relación laboral para las personas dedicadas al ámbito cultural y artístico ha expuesto que “están poniendo palos a las ruedas del sector cultural constantemente. Ya en enero, entre algunas de las reuniones que he tenido al respecto como portavoz de VOX en la Comisión de Cultura, me reuní en Córdoba con Gerardo Arévalo, abogado laboralista que representa a varios trabajadores del espectáculo y el arte en toda España, con quien pude conocer algunos de los problemas que sufre el sector, debido entre otras cuestiones a las nefastas políticas que está llevando a cabo este Gobierno”.

“Ahora, con la reforma laboral de la ministra Yolanda Díaz, los millones de contratos anuales que se realizan en el sector cultural por obras y servicios, deben desaparecer. Como a todas las personas sensatas que escucharon aquello, me resultó obvia cuál era la alternativa: no hacerlos. Y por eso han dejado en la estacada a muchos españoles. Si una pequeña empresa no tiene la seguridad de que puede rentabilizar un trabajo con mayores costes laborales, no contratará a nadie para hacerlo, y eso es lo que está sucediendo en este castigado sector de la Cultura”, ha expuesto Ramírez del Río.

El diputado nacional de VOX por Córdoba ha evidenciado que “lo que VOX dijo en ese debate es cierto, y el hundimiento de la actividad en el mundo artístico ha sido innegable, este Gobierno ha planteado un Real Decreto que, según el propio texto que hoy someten a nuestra consideración, no es más que una solución de emergencia que deberá complementarse con otras medidas en el plazo de un año. Debo decir que en esto coinciden

con las organizaciones del sector, se trata de un texto de mínimos, que posiblemente reduzca la catástrofe que la reforma laboral iba a causar en este sector pero que debe ser muy ampliado para poder proporcionar algo semejante a lo prometido en el Estatuto del Artista. Llevan ustedes ya casi cuatro años al frente del ministerio de Cultura y hemos de decir que no han resuelto el problema de la temporalidad ni en el propio ministerio”.

Por último, el portavoz de VOX en la Comisión de Cultura ha sentenciado que “lo que hoy

debatimos es un parche para un sector que se hunde por este tipo de políticas. Y le echarán ustedes la culpa a Putin, a Franco o al virus, pero la realidad es que su reforma laboral ha supuesto un grave perjuicio para muchos trabajadores, grandes profesionales a los que este Gobierno ha abandonado. La situación grave y de urgente necesidad a la que pretende hacer frente este Real Decreto 5/2022 es a la provocada por los delirios ideológicos, la estulticia y falta de sensatez de este gobierno, y para ello los españoles pueden contar siempre con VOX, porque solo queda VOX”.