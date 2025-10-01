Orientación, formación e inserción laboral para desempleados de larga duración mayores de 52 años

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha lanzado una nueva convocatoria del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, esta vez dirigida específicamente a personas desempleadas mayores de 52 años y de larga duración. La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha sido la encargada de presentar esta nueva iniciativa que tiene como objetivo “mejorar su empleabilidad a través de itinerarios individualizados de orientación, formación y acompañamiento a la inserción”.

Con una dotación de 10 millones de euros a nivel andaluz, la convocatoria está abierta a entidades sin ánimo de lucro, corporaciones locales y entidades locales autónomas, que serán las encargadas de desarrollar los proyectos.

Gálvez ha destacado que en la provincia este tipo de programas ya ha tenido un impacto notable, “las convocatorias dirigidas a colectivos vulnerables y a jóvenes están suponiendo más de 25 millones de euros invertidos en Córdoba con más 5.500 personas beneficiadas y con una previsión de más de 2.200 inserciones laborales”.

La responsable territorial ha explicado que se trata de un paso más dentro de una estrategia clara del SAE de trabajar para todos los colectivos, “no hay verdadera justicia social si dejamos fuera del mercado laboral a quienes más difícil lo tienen. Por eso, esta convocatoria representa una oportunidad real para cientos de personas en una situación especialmente vulnerable”.

El programa establece un modelo de intervención integral que incluye un diagnóstico de empleabilidad y diseño de itinerarios personalizados; formación técnica y para el empleo de al menos 50 horas; y acompañamiento a la inserción laboral, con prospección de ofertas, preparación y presentación de candidaturas.

De este modo, la delegada ha subrayado el compromiso de la Junta con los colectivos más afectados por el desempleo, «porque cuando hablamos de empleo, hablamos también de dignidad, de oportunidades y de futuro. Programas como este no son solo inversiones económicas. Son inversiones sociales, humanas y estructurales. Es nuestra responsabilidad como administración no dejar a nadie atrás».

El programa establece que al menos un 40% de los participantes (unas 888 personas) deberán lograr su inserción laboral, ya sea por cuenta propia o ajena. Las entidades recibirán 3.500 euros por persona atendida y 2.500 euros adicionales por cada inserción efectiva (considerándose como tal una contratación o actividad profesional de al menos 4 meses, o 3 si se trata del sector agrario).

El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta el 9 de octubre, a través de la Ventanilla Electrónica del SAE. Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de 18 meses, con un anticipo del 80% de la subvención para facilitar su puesta en marcha.

Esta convocatoria completa así el mapa de atención integral del SAE, que ya incluye actuaciones dirigidas a colectivos vulnerables y jóvenes andaluces, y ahora incorpora de forma específica a las personas mayores de 52 años en situación de desempleo de larga duración.