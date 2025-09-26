Montilla Abierta

Empleo

Abierto el plazo para inscribirse en las oposiciones de bombero

PorAntonio Galán

Sep 26, 2025 #bomberos

Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 17 de septiembre de 2025, del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En concreto son diecisiete plazas de Bombero/a Conductor/a, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Servicio de Extinción de Incendios, por el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Por Antonio Galán

