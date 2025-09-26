Abierto el plazo para inscribirse en las oposiciones de bombero

Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 17 de septiembre de 2025, del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En concreto son diecisiete plazas de Bombero/a Conductor/a, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Servicio de Extinción de Incendios, por el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».