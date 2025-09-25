Nuevos cursos de la Cruz Roja

La Cruz Roja de Montilla abre una oferta formativa que se van a realizar en Montilla, con una metodología semipresencial:

Celador Sanitario (100 h)

Socorrismo y Primeros Auxilios (40 horas)

Soporte vital básico y DESA (6 horas)

Los tres cursos se pueden realizar tanto en forma de Pack o de forma individualizada.

Paso a detallar la información de las diferentes modalidades:

Pack Celador Sanitario + Socorrismo y Primeros Auxilios + Soporte Vital Básico y DESA:

75 horas de estudio y trabajos a través de plataforma de formación. Las fechas en las que puedes realizar son del 2 de octubre de 2025 al 13 de diciembre de 2025.

16 horas presenciales que se realizarán en la Sede de Cruz Roja en Montilla.

60 horas de prácticas en hospitales y/o residencias.

El coste de la formación es de 303,00 € y se puede pagar de forma completa o de forma fraccionada hasta en tres cuotas de 101,00 € cada una de ellas y es un curso puntuable con 7 puntos en la bolsa del SAS en la parte de formación complementaria.

Puede encontrar toda la información en el enlace: https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/detalle-cursos/-/curso/750547

Celador Sanitario

35 horas de estudio y trabajos a través de plataforma de formación. Las fechas en las que puedes realizar son del 2 de octubre de 2025 al 13 de diciembre de 2025.

5 horas presenciales que se realizarán en la Sede de Cruz Roja en Montilla.

60 horas de prácticas en hospitales y/o residencias.

El coste de la formación es de 220,00 € y se puede pagar de forma completa o de forma fraccionada hasta en tres cuotas, una primera de 90,00€ y 65,00€ las dos siguientes. Es un curso puntuable con 5 puntos en la bolsa del SAS en la parte de formación complementaria.

Puede encontrar toda la información en el enlace: https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/detalle-cursos/-/curso/750552

Socorrismo y Primeros Auxilios

35 horas de estudio y trabajos a través de plataforma de formación. Las fechas en las que puedes realizar son del 30 de octubre de 2025 al 13 de diciembre de 2025.

5 horas presenciales que se realizarán en la Sede de Cruz Roja en Montilla.

El coste de la formación es de 125,00 € y se puede pagar de forma completa o de forma fraccionada hasta en dos cuotas, una primera de 75,00€ y 50,00€ la siguiente. Es un curso puntuable en la bolsa del SAS en la parte de formación complementaria con 2 puntos.

Puede encontrar toda la información en el enlace: https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/detalle-cursos/-/curso/749384

Soporte Vital Básico y DESA

6 horas presenciales que se realizarán en la Sede de Cruz Roja en Montilla el 13 de diciembre de 2025.

El coste de la formación es de 60,00 €.

Puede encontrar toda la información en el enlace: https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/detalle-cursos/-/curso/750554