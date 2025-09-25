Nuevos cursos de la Cruz Roja

La Cruz Roja de Montilla abre una oferta formativa que se van a realizar en Montilla, con una metodología semipresencial:
- Celador Sanitario (100 h)
- Socorrismo y Primeros Auxilios (40 horas)
- Soporte vital básico y DESA (6 horas)
Los tres cursos se pueden realizar tanto en forma de Pack o de forma individualizada.
Paso a detallar la información de las diferentes modalidades:
- Pack Celador Sanitario + Socorrismo y Primeros Auxilios + Soporte Vital Básico y DESA:
75 horas de estudio y trabajos a través de plataforma de formación. Las fechas en las que puedes realizar son del 2 de octubre de 2025 al 13 de diciembre de 2025.
16 horas presenciales que se realizarán en la Sede de Cruz Roja en Montilla.
60 horas de prácticas en hospitales y/o residencias.
El coste de la formación es de 303,00 € y se puede pagar de forma completa o de forma fraccionada hasta en tres cuotas de 101,00 € cada una de ellas y es un curso puntuable con 7 puntos en la bolsa del SAS en la parte de formación complementaria.
Puede encontrar toda la información en el enlace: https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/detalle-cursos/-/curso/750547
- Celador Sanitario
35 horas de estudio y trabajos a través de plataforma de formación. Las fechas en las que puedes realizar son del 2 de octubre de 2025 al 13 de diciembre de 2025.
5 horas presenciales que se realizarán en la Sede de Cruz Roja en Montilla.
60 horas de prácticas en hospitales y/o residencias.
El coste de la formación es de 220,00 € y se puede pagar de forma completa o de forma fraccionada hasta en tres cuotas, una primera de 90,00€ y 65,00€ las dos siguientes. Es un curso puntuable con 5 puntos en la bolsa del SAS en la parte de formación complementaria.
Puede encontrar toda la información en el enlace: https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/detalle-cursos/-/curso/750552
- Socorrismo y Primeros Auxilios
35 horas de estudio y trabajos a través de plataforma de formación. Las fechas en las que puedes realizar son del 30 de octubre de 2025 al 13 de diciembre de 2025.
5 horas presenciales que se realizarán en la Sede de Cruz Roja en Montilla.
El coste de la formación es de 125,00 € y se puede pagar de forma completa o de forma fraccionada hasta en dos cuotas, una primera de 75,00€ y 50,00€ la siguiente. Es un curso puntuable en la bolsa del SAS en la parte de formación complementaria con 2 puntos.
Puede encontrar toda la información en el enlace: https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/detalle-cursos/-/curso/749384
- Soporte Vital Básico y DESA
6 horas presenciales que se realizarán en la Sede de Cruz Roja en Montilla el 13 de diciembre de 2025.
El coste de la formación es de 60,00 €.
Puede encontrar toda la información en el enlace: https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/detalle-cursos/-/curso/750554