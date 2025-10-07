El programa Qurtuba Academy Diputación formará en cocina y hostelería a 30 jóvenes cordobeses

La Diputación de Córdoba pone en marcha el programa de Becas Qurtuba Academy Diputación, “proyecto que permitirá a 30 jóvenes cordobeses acceder a una formación profesional especializada en materias vinculadas al sector de la cocina y la hostelería”.

Así lo ha señalado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien acompañado por Paco Morales, director de la propuesta, y Marco Antonio Franco, gerente del Campus de Formación Profesional y Empleo de Córdoba; y por el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero ha dado a conocer los detalles de esta propuesta.

Una acción, ha continuado Fuentes, “que es toda una inversión estratégica que nace de una profunda comprensión de la realidad del mercado laboral de nuestra tierra. Y es que los datos son claros y contundentes, nuestro sector hostelero, pilar de identidad y de la prosperidad provincial, da empleo a cerca de 20.000 personas, la cifra más alta registrada e indicador inequívoco del crecimiento de nuestro turismo”.

“Sin embargo, las cifras que comparte Hostecor, principal asociación del sector, evidencian la necesidad de 1.700 profesionales formados para cubrir las vacantes en toda la provincia. Sin duda, una brecha estructural que lastra la competitividad de las empresas y que pretendemos atajar con la acción que hoy damos a conocer”, ha remarcado Fuentes.

Para el máximo responsable de la Diputación, “ponemos así, a través de estas becas, en consonancia las necesidades de un sector esencial para el desarrollo de nuestra provincia y el talento que existe en nuestra tierra. En definitiva, con estas becas creamos una gran empresa de FP a todos los niveles, con mucho recorrido y con el objetivo de los jóvenes cordobeses puedan cumplir sus sueños”.

Y lo hacemos, ha continuado Fuentes, “de la mano de Paco Morales, todo un referente de la gastronomía mundial que lleva a Córdoba y sus productos de la mano. Ahora trabajamos con él para poner en marcha una de las mejores escuelas privadas de Formación Profesional del mundo”.

“Desde la Diputación de Córdoba somos conscientes de que los inicios son difíciles pero vamos a estar ahí con un programa con una clara vocación inclusiva y provincial con la que vamos a conseguir fijar y retener el talento con el que contamos con nuestra provincia. Financiermos el 100% de estas 30 becas dirigidas a personas con pocos recursos económicos ”, ha concluido Fuentes.

Por su parte, Paco Morales, chef y director de Qurtuba Academy by Paco Morales, ha hecho referencia a que “una vez conseguida la máxima distinción, las tres Estrellas Michelín, nos sentíamos en la necesidad de devolver a nuestra ciudad nuestra manera de entender la gastronomía”.

Morales ha insistido en que “hablamos de una gran escuela de hostelería en Córdoba, un escaparate en el ponemos a todo el entramado público-privado vinculado a la gastronomía para que los y las jóvenes puedan soñar con alcanzar sus sueños”.

“No debemos olvidar al profesorado, cuyo trabajo y compromiso será esencial para que esto sea posible en el día a día, ya que hablamos de un proyecto de gran complejidad”, ha concluido Morales.

Finalmente, Marco Antonio Franco, gerente de Campus Córdoba, ha insistido en la idea de que “hablamos de un campus de experiencias y conocimientos que abrimos a los jóvenes y lo hacemos gracias al compromiso de la Diputación y de estas becas que hoy damos a conocer”.

Franco ha remarcado que “buscamos, desde los fogones y gracias al esfuerzo público y privado, el talento existentes en la provincia y que puedan estudiar con estas ayudas, de manera que la capacidad económica no sea un problema”.