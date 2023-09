Nuevos varapalos judiciales a Monsecor, S.L.

MONSECOR S.L., empresa adjudicataria de la ayuda a domicilio en montilla, desde tiempo inmemorial, vuelve a ser condenada por dos veces por represaliar a trabajadoras afiliadas a C.T.A.:

La primera sentencia viene por una trabajadora que pide los días de libre disposición que establece el Convenio Colectivo y MONSECOR S.L. se los deniega. La Sentencia del Juzgado número 4 de lo Social de Córdoba dice que dicha conducta de la empresa es ARBITRARIA y que responde a una represalia contra la trabajadora, por tener una reclamación de cantidad efectuada contra la empresa. Y no sólo condena a la empresa por vulnerar el derecho de indemnidad, es decir, que no se pueden tomar medidas por represalia, cuando las trabajadoras ejercen sus derechos ante los Juzgados. Si no que además obliga a la empresa a indemnizar a la trabajadora, por daños morales.

La segunda Sentencia condenatoria es del Juzgado de lo Social nº 3, y es porque aun habiendo solicitado un día de libre disposición, con más de dos meses de antelación, la empresa MONSECOR S.L. se lo deniega automáticamente. Esta compañera es Delegada de C.T.A. en el Comité de Empresa. La compañera también tiene varias reclamaciones de cantidad ante MONSECOR S.L., pero unos días antes del juicio, como ya sabían de la Sentencia anterior, le dan el día. Pero desde C.T.A. entendimos que ya se había vulnerado el derecho de la libertad sindical, porque las causas de dicha denegación era represaliar a la compañera por ser de C.T.A. y efectivamente vamos a juicio.

La Sentencia dice que se ha vulnerado en derecho de indemnidad, es decir, que se ha represaliado a la trabajadora por tener demandas de cantidad contra la empresa. Pero además el derecho a la libertad sindical, porque esto la empresa también lo hace por ser Delegada de C.T.A.. Y además fija una indemnización para la trabajadora. Es decir, ya existe una Sentencia que clarísimamente reconoce que la empresa MONSECOR S.L. en pleno siglo XXI está represaliando a las sindicalistas de C.T.A..

Ya van tres juzgados distintos condenando a MONSECOR S.L. por su actuación en contra de las trabajadoras en general y de las de C.T.A. en particular.

No es la primera actuación de MONSECOR S.L. que vulnera los derechos fundamentales de la persona sobre la libertad sindical. Un representante de MONSECOR S.L. ha vetado a un asesor de C.T.A. para entrar en reuniones. Cada vez que C.T.A. ha admitido dar un plazo para que se produjera un nuevo intento de negociación con MONSECOR S.L., lo hemos dado, sin embargo, MONSECOR S.L. después ha rehusado reunirse con C.T.A.. No nos han dejado otro camino, nada más que resolver estas cuestiones en los Juzgados que para eso están, y de momento nos están dando la razón.

También decirle a las trabajadoras que NO TENGAN MIEDO, que no hagan caso de las amenazas constantes que está haciendo el vocero, puesto por la empresa para suplantar a las representantes legales de las trabajadoras. Esas amenazas también terminarán en los Juzgados. Las trabajadoras no deben de tener miedo. Todo esto está ya en manos de la Dirección del Sindicato y del equipo de abogados de C.T.A., y no hay marcha atrás.

Sindicato C.T.A.