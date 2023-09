Monsecor condenada a pagar desplazamientos y a computarlos como tiempo trabajado

La Sección Sindical de C.T.A. en MONSECOR, S.L. y sus siete Delegad@s en el Comité de Empresa, en los cuatro años que llevan representando los intereses de todas las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Montilla, siempre han defendido solucionar las cosas mediante el diálogo y la negociación.

Diálogo y negociación a los que la empresa se ha negado, y ha utilizado el engaño, la distorsión e incluso la represión contra trabajadoras y representantes de la C.T.A., y hasta la suplantación de la representación legal de las trabajadoras por otros individuos (si bien éste es otro asunto que también se va a aclarar). C.T.A. ha acudido a la jurisdicción social, a la antigua Magistratura de Trabajo, porque no nos han dejado otro camino para que se cumpla con el Convenio Colectivo.

Debemos recordar que cuando C.T.A. entró en el Comité de Empresa de MONSECOR, S.L. en el S.A.D. de Montilla las trabajadoras estaban cobrando una media de 164,17 € menos al mes, o lo que es lo mismo, casi 2.000,00 € menos al año (1.970,04 € menos exactamente) tomando como referencia a una Auxiliar con jornada completa y un trienio de antigüedad, tal y como dijo el Juzgado de lo Social nº 1 de Córdoba. Y no hemos visto a ninguna trabajadora renunciar a estos euros.

Pues bien, de lo que se trata ahora es que la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Córdoba da la razón a la CTA de forma íntegra. La empresa MONSECOR, S.L. se ha negado hasta este momento a pagar los tiempos de desplazamiento entre servicios consecutivos. Este tiempo o bien se les venía detrayendo del tiempo de atención domiciliaria a los usuarios, o bien suponía una prolongación gratuita de la jornada de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio.

El Juzgado de lo Social nº 5 de Córdoba ha constatado que el tiempo medio que una Auxiliar de Ayuda a Domicilio emplea para desplazarse a pie entre servicios va de 15 a 20 minutos, y que en algunos casos alcanza la media hora. Por eso MONSECOR, S.L. se niega a pagar esos tiempo de desplazamiento , ya que es dinero de las trabajadoras y es tiempo de prestación del servicio que la empresa está cobrando del Ayuntamiento, pero que no se da a los usuarios.

Con el incremento de los tiempos de desplazamiento todas las trabajadoras se benefician, puesto que las que deben horas deberán menos al contabilizarles esos tiempos de desplazamiento, y las que lleguen a la jornada máxima podrán llevar esas horas a una bolsa de horas y descansarlas, y de ese modo se posibilita que otras compañeras recuperen horas.

Quien no quiere ni ha querido nunca que estos tiempos de desplazamiento se prevean y se computen es MONSECOR, S.L., que a través de sus allegados han difundido que la demanda de C.T.A. iba a provocar todo tipo de sufrimientos a las Auxiliares de Ayuda a Domicilio, algo que evidentemente es falso.

Los tiempos de desplazamiento hay que pagarlos no porque lo diga la C.T.A., sino porque lo dice el actual VIII Convenio marco estatal y lo decía el anterior VII Convenio Colectivo marco estatal, así como la Orden de la Junta de Andalucía que regula el servicio de ayuda a domicilio, y el mismo Pliego de Prescripciones Técnicas del Ayuntamiento de Montilla. Ahora, además, lo dice una Sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Córdoba.

El Ayuntamiento de perfil

Debemos reparar en el muy relevante papel que podría haber tenido el Ayuntamiento de Montilla, que ha sido traído al procedimiento, pero que en el juicio mantuvo una posición neutra y desinteresada que por supuesto no le correspondía, a pesar de que, como dice la Sentencia:

El Ayuntamiento, para defender los intereses de los usuarios, tenía que haber defendido lo que él mismo ha aprobado en sus órganos de gobierno, y no lo ha hecho. Sí, Sr. Alcalde, no lo ha hecho, y puede ser votado todo lo que Vd. quiera, pero , vd no representa los intereses de sus conciudadanos, en este caso de personas mayores necesitadas del servicio de ayuda a domicilio.

Desde la Dirección de C.T.A. queremos felicitar a nuestras compañeras por aguantar toda la represión que están sufriendo (conocemos también el trato de favor que reciben las que van en contra de C.T.A.), pero ya saben que no están solas.

Que hay muchos y muchas trabajadoras en todo el Estado español que las respaldan conjuntamente con la C.T.A., y que por supuesto la Dirección de la C.T.A. está dispuesta a interponer y hacer lo que sea necesario para que se cumpla con la legalidad y se le pague a las trabajadoras lo que les corresponde por Ley.