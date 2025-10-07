Mareas blancas pide la dimisión de la Consejera de Sanidad Rocío Hernández

Tras las desoladoras noticias, por parte de la Consejera de Salud Rocío Hernández, sobre el desastre en la gestión del programa de detección precoz del cáncer de mama, algo que no se debe a un hecho casual, sino que es consecuencia del programa de desguace y derribo de la Sanidad Pública del gobierno andaluz con su presidente Juanma Moreno a la cabeza.

Llevamos mucho tiempo denunciando, como día a día, poco a poco, como un goteo permanente, el gobierno de Andalucía deteriora la sanidad pública, y como están obteniendo un éxito total. A día de hoy lo que antes era lo normal en una cita con médico de familia en 24/48 horas, a pasado a ser un imposible llegando en alguno de nuestros pueblos a citas en 27 días. La falta de pediatras es generalizada en todo el territorio, obligando a las familias a desplazarse a otros puntos. Esta presión hace que hayan crecido exponencialmente los seguros privados, que por supuesto es parte del programa de Juanma Moreno.

Las malas condiciones de trabajo y bajos salarios de los profesionales, han obligado a cientos de ellos a buscar salidas fuera de Andalucía, lo que ha resultado en un déficit importante en Centros de salud y Hospitales, siendo la comunidad con menor número de médicos y enfermeros por 1.000 habitantes.

Si a todo ésto le unimos que somos la comunidad que menos invierte por habitante de media en los últimos seis años, y además de este dinero se regala a las empresas de sanidad privada una parte muy importante, ya tenemos la tormenta perfecta.

Somos los campeones en listas de espera, tenemos Hospitales vacíos, como el de Palma del Río, sin prácticamente actividad como el de Puente Genil, otros sin las inversiones necesarias para hacerlos operativos y cubrir las demandas de la población a la que da cobertura. Nuestros pueblos no solo están afectados con una atención primaria/Pediatría de subsistencia, sino que además han adelgazado la cobertura de Ambulancias, hasta su mínima expresión, al final abandono. Todo como consecuencia de que en la Consejería no trabajan, porque no saben, porque son vagos, porque pasan de los problemas de los y las andaluzas, o por todo ello.

Tras conocer la cancelación del transporte en taxi para los enfermos sometidos a diálisis, aumentando la presión del transporte en Ambulancias, que a día de hoy están colapsadas por falta de unidades, tenemos la certeza de que ésto va a producir un agravamiento de estos enfermos y un mayor sufrimiento del resto de usuarios que ya soportaban esperas de muchas horas.

Todos conocemos, que la diferencia en la rapidez del diagnóstico de un cáncer, tiene consecuencias directas sobre la vida o la muerte de una persona.

El caso de las Mamografías, donde la ocultación, las mentiras, las excusas y lo peor de todo, las explicaciones y razones de la Consejera, en un ejercicio de cinismo y con la chulería de pensar que el pueblo andaluz, es estúpido y no se entera de nada. Empezaron por 15 y al rato ya eran 2.000 sin justificarlo con alguna prueba, lo que nos hace pensar que desgraciadamente puedan ser muchas más.

Para colmo la jefa de Radiodiagnóstico del Hospital Reina Sofía, Marina Álvarez, nuestro hospital de referencia, dice que en estos últimos meses en algunas fases del proceso, los tiempos se han alargado, de nuevo mentiras, ya que hay mujeres que llevan como mínimo más de un año con estos problemas. Y que los retrasos son debidos a incluir a mujeres de 49 años en el cribado y fundamentalmente en los meses de verano. Todos sabemos que los veranos cada vez son más largos, pero no, que duraran dos años. Le recordamos que Andalucía es la comunidad con menos radiólogos por 1.000 habitantes, y tanto la Consejera, como la Jefa de Radiodiagnóstico conocen sobradamente que la demora en la detección del cáncer de mama de 8 a 12 semanas , aumenta la mortalidad del 17% a un 26%.

Cuándo se viene trabajando desde el año 1.999, en la detección precoz del cáncer de mama, el más frecuente entre nuestras mujeres, no vale la excusa de que el problema es por la inclusión de edades por arriba y por abajo, se sabe mucho antes cuando esto se planifica el número de mujeres nuevas que entran en el programa, por provincia y pueblo, y en función de ésto se establecen las necesidades, tanto de personal como de equipamientos, para dar cobertura sin que varíe ni un día los plazos. Tampoco en contra de lo que afirma nuestro presidente Juanma Moreno, no falta dinero, los presupuestos de año 2024 de Andalucía se cerraron con un superávit de 1.581 millones de euros, y vemos como realiza regalos fiscales absurdos, que podrían haberse dedicado a mejorar la sanidad pública.

Ante las graves consecuencias que esto tiene sobre miles de andaluzas, es imperativo como primer paso la DIMISIÓN DE LA CONSEJERA ROCÍO HERNÁNDEZ, no puede seguir ni un día más sentada en su sillón y cobrando un salario que pagan todas esas mujeres que sufren su pasotismo, falta de interés y su desprecio por el dolor ajeno, le importamos, no lo vamos a decir, todos y todas lo sabéis, menos que nada. Y por supuesto tambien sus anteriores predecesores, responsables directos, Jesús Aguirre y Catalina García de sus actuales puestos públicos.

Mareas blancas