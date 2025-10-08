El Ayuntamiento propone escucha activa, reflexión colectiva y acción directa a la Silera

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado una nueva edición de “El Barrio que Quieres”, que en esta edición de 2025, la iniciativa se centrará en el barrio de La Cruz, donde se aplicará una metodología basada en la escucha activa, la reflexión colectiva y la acción directa sobre el espacio público. El objetivo es fortalecer el tejido vecinal y promover la mejora del entorno urbano a través de la implicación directa de sus vecinos y vecinas.

El acto de presentación tuvo lugar este martes en el Llanete de La Cruz, con la participación del alcalde Rafael Llamas, el delegado de Servicios Sociales Manolo Carmona, la Asociación de Vecinos La Silera y diferentes colectivos y entidades locales. Durante el encuentro, se realizaron las primeras encuestas entre los vecinos y vecinas, con el fin ir conociendo de primera mano las necesidades, propuestas e inquietudes del barrio.

Durante su intervención, el alcalde Rafael Llamas destacó que esta nueva edición “da continuidad al trabajo realizado en Pedro Ximénez” y que, en esta ocasión, “el barrio de La Cruz se identifica con el color rojo como símbolo de una nueva etapa”. Subrayó además que “el objetivo principal es dinamizar el barrio y lograr que los vecinos sean los verdaderos protagonistas, porque son quienes mejor conocen sus necesidades”.

Por su parte, el delegado de Servicios Sociales, Manolo Carmona, explicó que “la filosofía de El Barrio que Quieres es actuar de forma directa sobre el territorio, escuchando al vecindario y diseñando un plan de acción con actuaciones reales y consensuadas”. Carmona avanzó que la primera fase comenzará con ágoras vecinales, derivas urbanas y laboratorios participativos, además de encuentros con el colegio San Francisco Solano para implicar a la juventud del barrio.

Desde la directiva de la Asociación de Vecinos La Silera, se mostró satisfacción por acoger esta nueva edición del programa, destacando que “servirá para visibilizar al barrio, fomentar la participación y demostrar que la unión es la clave para conseguir mejoras reales”.

Con esta nueva edición de El Barrio que Quieres, el Ayuntamiento de Montilla refuerza su compromiso con la participación ciudadana, la cohesión social y la mejora continua del entorno urbano, apostando por un modelo de ciudad construido desde el diálogo y la colaboración de todos.