La colaboración Junta – Ayuntamiento mejora de los caminos rurales “La Zarza” y “Pleito de los Molinos”

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, junto al delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, Francisco Ramón Acosta Rosa, visitaron ayer los caminos rurales “La Zarza” y “Pleito de los Molinos”, recientemente reparados tras los daños ocasionados por las intensas lluvias de los meses de febrero a abril.

El Ayuntamiento de Montilla, que cuenta con un equipo propio de maquinaria para el mantenimiento de la red viaria rural, ha agradecido la colaboración de la Junta de Andalucía en estas actuaciones que refuerzan el trabajo municipal.

El alcalde ha insistido en que “la mejora y conservación de los caminos rurales es esencial para sostener el potencial agroalimentario de Montilla y el desarrollo de nuestra economía local”, subrayando que el Ayuntamiento seguirá trabajando para que la red de caminos cuente con las mejores condiciones de uso para agricultores y vecinos.

Por su parte, el delegado territorial destacó que “estos caminos son fundamentales para que los agricultores puedan sacar sus cosechas y trabajar en condiciones seguras”, señalando que en Montilla se han invertido más de 164.000 euros en la reparación de estos dos tramos especialmente afectados.

Estas actuaciones forman parte del plan de emergencia puesto en marcha por la Junta de Andalucía en la provincia, que ha permitido mejorar un total de 18 caminos rurales en la Campiña y el Alto Guadalquivir.