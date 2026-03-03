Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Montilla

Manuel Bellido es distinguido por el Ateneo Deportivo Cordobesista 1954

PorAntonio Galán

Mar 3, 2026

Anoche el Ateneo Deportivo Cordobesista 1954 entregó los premios que concede a los deportistas y artistas más destacados de la provincia de Córdoba, reconociendo su trabajo y esfuerzo en la Gala del Deporte y Cultura que organiza cada año, que va ya por su XIX edición y se celebró en el Palacio de la Merced.

Premiados XIX Gala

Premio Deportista masculino: Juan Francisco Trujillo

Premio Deportista femenino: África Barrera Ramos

Premio Club deportivo: Salerm Puente Genil

Premio Deporte base: Sara Aguayo de la Cuesta

Premio Deporte adaptado: María Duque González

Premio Historia del cordobesismo: Rafael León Gómez

Premio Periodismo deportivo: Miguel Ángel Yáñez Martín

Premio a los Valores humanos: Francisco Pablo Cruz Torres (Fran Cruz)

Premio Empresa: Urbyser

Distinciones Especiales

  • Bomberos de Córdoba
  • Almudena Cid
  • Manuel Bellido
  • Autismo Córdoba

Premios a la Cultura

  • Colegio Salesianos de Córdoba
  • Grupo Musical Oro y Plata

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Montilla

Las familias cordobesas dispondrán de más de 8.000 plazas de nuevo ingreso el próximo curso

Mar 2, 2026 Antonio Galán
Fútbol Montilla

El CD Apedem cae en casa por segunda vez consecutiva

Mar 2, 2026 Antonio Galán
Fútbol Montilla social

Inaugurado oficialmente el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio

Mar 1, 2026 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *