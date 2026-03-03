Manuel Bellido es distinguido por el Ateneo Deportivo Cordobesista 1954

Anoche el Ateneo Deportivo Cordobesista 1954 entregó los premios que concede a los deportistas y artistas más destacados de la provincia de Córdoba, reconociendo su trabajo y esfuerzo en la Gala del Deporte y Cultura que organiza cada año, que va ya por su XIX edición y se celebró en el Palacio de la Merced.

Premiados XIX Gala

Premio Deportista masculino: Juan Francisco Trujillo

Premio Deportista femenino: África Barrera Ramos

Premio Club deportivo: Salerm Puente Genil

Premio Deporte base: Sara Aguayo de la Cuesta

Premio Deporte adaptado: María Duque González

Premio Historia del cordobesismo: Rafael León Gómez

Premio Periodismo deportivo: Miguel Ángel Yáñez Martín

Premio a los Valores humanos: Francisco Pablo Cruz Torres (Fran Cruz)

Premio Empresa: Urbyser

Distinciones Especiales

Bomberos de Córdoba

Almudena Cid

Manuel Bellido

Autismo Córdoba

Premios a la Cultura

Colegio Salesianos de Córdoba

Grupo Musical Oro y Plata