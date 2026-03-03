Manuel Bellido es distinguido por el Ateneo Deportivo Cordobesista 1954

Anoche el Ateneo Deportivo Cordobesista 1954 entregó los premios que concede a los deportistas y artistas más destacados de la provincia de Córdoba, reconociendo su trabajo y esfuerzo en la Gala del Deporte y Cultura que organiza cada año, que va ya por su XIX edición y se celebró en el Palacio de la Merced.
Premiados XIX Gala
Premio Deportista masculino: Juan Francisco Trujillo
Premio Deportista femenino: África Barrera Ramos
Premio Club deportivo: Salerm Puente Genil
Premio Deporte base: Sara Aguayo de la Cuesta
Premio Deporte adaptado: María Duque González
Premio Historia del cordobesismo: Rafael León Gómez
Premio Periodismo deportivo: Miguel Ángel Yáñez Martín
Premio a los Valores humanos: Francisco Pablo Cruz Torres (Fran Cruz)
Premio Empresa: Urbyser
Distinciones Especiales
- Bomberos de Córdoba
- Almudena Cid
- Manuel Bellido
- Autismo Córdoba
Premios a la Cultura
- Colegio Salesianos de Córdoba
- Grupo Musical Oro y Plata